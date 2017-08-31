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    Şans Topu 30 Ağustos sonuçları açıklandı! İki talihli çıktı!

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 08:18 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 08:18

    Şans Topu sonuçları, 30 Ağustos tarihinde Milli Piyango İdaresi'nin yapmış olduğu çekiliş ile vatandaşlara duyuruldu. İstanbul'un iki ilçesine isabet eden Şans Topu, kişi balı 347 bin lira kazandırdı. İşte, merakla beklenen 30 Ağustos Şans Topu sonuçları ve kazanan ilçe merkezleri detayı

    Şans Topu, 30 Ağustos sonuçları ile kamuoyuna duyuruldu. Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından 5+1 bile iki kişi, 347 bin liralık ödülün sahibi oldu. İşte, merakla beklenen 30 Ağustos Şans Topu sonuçları ve ikramiye kazanan numaralar hakkında detaylı bilgiler

    30 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

    Kazandıran numaralar;  10, 13, 15, 30, 31 ve artı 6 olarak belirlendi. 

    Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 347 bin 925 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 4 bin 970 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 194 kişi 358 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 533 kişi 36 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 760 kişi 20 lira 35'er kuruş, 3 bilen 79 bin 155 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 317 kişi 6 lira, 1 artı 1 bilen 186 bin 222 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

    Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Fatih ve Sarıyer ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

    Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 319 bin 501 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 733 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 444 lira 78 kuruş aktarıldı.

    Etiketler: şans topu , şans topu sonuçları , mpi
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