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    Şanlıurfa'da vahşet... 7 çocuk annesi üvey oğlu tarafından döve döve öldürdüldü

    İHA
    04.09.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 16:32

    Şanlıurfa’da 7 çocuk annesi hamile kadın, üvey oğlu tarafından dövülerek öldürüldü.

    Olay, Şanlıurfa merkeze bağlı Yardımcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nahiye A. isimli 33 yaşındaki Suriyeli kadın 2004 yılında Türkiye’ye gelerek Ahmet A. ile birlikte yaşamaya başladı. 7 çocuğu olan Nahiye A. (33) ile kocasının ilk eşinden olan çocukları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre 33 yaşındaki hamile kadın çıkan kavgada önce sert cisimle dövüldü, daha sonra ise 2 kattan aşağı atıldı.



    Balkondan düşmeden 6 saat önce ölmüş

    Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin genç kadının uzun süre önce öldüğünü tespit ettiğini ileri süren yakınları, Nahiye A.’nın dövülerek öldürüldüğünü daha sonra ise balkondan düştü süsü vermeye çalışıldığını söyledi.

    Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan cesedi teslim almaya gelen Nahiye A.’nın yakınları suçluların cezalandırılması için yetkililere seslendi. 7 çocuk annesi hamile Nahiye A.’nın cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Diğer yandan olay sonrası polis ekipleri korkunç cinayetle ilgili İ.A.A. isimli bir şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Şanlıurfa , cinayet , Suriyeli
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