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    Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    DHA/AA
    28 Ağustos 2017 - 22:19Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 22:47

    ŞANLIURFAda hareket halindeki otomobile, bir başka otomobildekiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olay, gece saatlerinde Şıh Mahsut Mahallesi’nde meydana geldi. Şahin Badem ile Bahattin Aktosun bulunduğu hareket halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile, arkadan yanaşan kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Şahin Badem ile Bahattin Aktosun vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı, saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

    KURTARILAMADI

    Sağlık görevlileri ise otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Aktosun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde detaylı inceleme yapıp delil topladı. Polis, saldırının faillerinin kimliklerinin belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

     

    Etiketler: şanlıurfa , saldırı , otomobil , Otomobil , son dakika
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