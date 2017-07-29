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    Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    AA
    29 Temmuz 2017 - 23:17Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 23:17

    Şanlıurfa'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Rukiye Altun'un (41) kullandığı 02 HU 500 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 18. kilometresinde seyir halindeki Rıfat Asnuk yönetimindeki 63 B 9483 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobildeki Berfin Altun, (16) Seren Esmer, (13) Ayfer Kızılkaya (49), Ümmügülzüm Esmer (45) ve İlayda Nur Kızılkaya (12) yaralandı.

    112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ümmügülzüm Esmer ve İlayda Nur Kızılkaya müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Etiketler: şanlıurfa , kaza , ölü
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