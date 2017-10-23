Şanlıurfa'da 133 kaya mezar ortaya çıktı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunun korunması amacıyla ’Eski Urfa’ olarak adlandırılan Kızılkoyun ve Kale Eteği bölgesinde bulunan alanlarda 5 yıl önce çalışma başlattı. Eski evlerin bulunduğu bölgede Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarların yer aldığının belirlenmesi üzerine, Kızılkoyun ve Kale Eteği olarak iki ayrı proje başlattı. Proje kapsamında Kızılkoyun bölgesinde 389, Kale Eteği bölgesinde ise 270 ev ve işyeri kamulaştırıldı. 659 ev ve işyerinin yıkılmasının ardından sanat tarihçileri ve arkeologların çalışmasıyla ortaya mağaralar çıkarıldı. Mağaralar içerisinde milattan sonra ilk yüzyıllara ait mağaralarda kaya mezarlar bulundu. İki bölgedeki çalışmalar sonunda ortaya bazılarının tabanında mozaikler bulunan 133 kaya mezar bulundu. Bölgede halen sürdürülen çalışmalarda, kaya mezarların bazılarının kitabelerinin bulunduğu ve bazı mağaraların giriş kapılarının özenle yapıldığı görüldü.
Kentin simgesi olan Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi’nin hemen yanı başındaki nekropol alan görenleri kendisine hayran bırakırken, alanın turizme kazandırılması için de sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.
Nekropol alanında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Roma ve Bizans döneminden kalan mağaralar ve kaya mezarların kent turizmine yeni bir soluk getireceğini söyledi. Dünyanın bilinen en büyük nekropol alanı olarak kabul edilen bölgeyi turizme kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Çiftçi, "Kızılkoyun nekropol alanı üzerindeki 389 evi kamulaştırdık ve yıkımını yaptık. Daha sonra buradaki nekropol alanın ortaya çıkarılması için çalıştık. Arkeologlar ve sanat tarihçileri nezaretindeki kazı çalışmaları neticesinde 61 kaya mezar ortaya çıkarıldı. Mağara içerisindeki eserler, kapıları ve taban alanındaki mozaikleri ile ikinci ve üçüncü yüzyıla ait yaşam şekilleri ortaya çıkmış oldu. Nekropol alanındaki hassas olan eserler müzeye taşınarak sergilendi. Kale Eteği bölgesinde ise 270 evi kamulaştırdık ve buradaki çalışmalarda da 72 kaya mezar ortaya çıkardık. Medeniyetlerin izlerini taşıyan bu bölgeyi açık hava müzesi olarak turizme kazandıracağız. Şu anda projede son aşamaya gelmiş durumdayız, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra her iki bölge de nekropol alan olarak turizme kazandırılacak. Bizim görevimiz buradaki eserleri ortaya çıkarıp koruyarak geleceğe taşımak olacak" dedi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün