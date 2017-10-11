Şanlıurfa Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Maşuk’ta inşa edilen 908 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kura töreni 10 Ekim, Salı günü GAP Arena Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.



Vatandaşlardan yoğun ilgi gören projede 24 adet 1+1 konuta 57, 628 adet 2+1 planındaki konuta ise 4 bin 208 başvuru yapıldı. 1+1 konutlar 272 TL’den, 2+1 konutlar ise 346 TL’den başlayan taksitlerle %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade, seçenekleri ile satışa sunuldu.

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3+1 planında inşa edilen konutlar için başvuru yapan 257 kişi ise başvuru sırasına göre konutlarını seçti. 3+1 planındaki konutlar 1.003 TL’den başlayan taksitlerle %10, %15, %25 peşinat ve 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.



Tasarımda geleneksel Şanlıurfa konutlarında yer alan mimari cephe anlayış modernize edilerek uygulandı. Geniş balkon ve pencereler kullanıldı. Projeyle, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan yeni bir yaşam merkezi oluşturuldu. Projede ayrıca cami ve ticaret merkezi de bulunuyor.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerini sabırsızlıkla salonda takip eden Orhan Kayışbacak, konutlardan birinin engelli oğluna çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yıllardır kiradayız ve hep ev sahibi olma ümidiyle yaşadık. Bugün engelli oğluma ev çıktığı için o kadar mutluyum ki; anlatamam" dedi.

TOKİ kurasında ev sahibi olmaya hak kazanan 2 yıllık evli Naime Boğuş ise kiradan kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade etti.