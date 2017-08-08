Sanko'nun 7 üyesi vergi rekortmenleri listesinde

Sanko Holding üyeleri vergi rekortmenleri listesinde - Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 100’e girdi.

Holdingden yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2016 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen Gelir Vergisi beyanları sonucunda, Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefin belirlendiği ifade edildi.

En çok vergi beyan eden ilk 100 mükellef arasında Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 61’inci, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu'nun 66’ıncı, yönetim kurulu üyesi Hakan Konukoğlu'nun 78’inci, yönetim kurulu başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nun 80’inci, yönetim kurulu üyeleri Fatih Konukoğlu'nun 80’inci, Sami Konukoğlu'nun 91’inci ve Cengiz Konukoğlu'nun 96’ıncı sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında da SANKO Holding’in dört şirketiyle listeye girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "ihracatta ilk bin listesinde" Sanko Dış Ticaret AŞ'nin 35’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ'nin 292’inci, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 438’inci sırada bulunduğu ifade edilerek, TİM’in 2015 yılı verilerine göre, Sanko Dış Ticaret AŞ sıralamada yerini korurken, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ'nin 266, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 211 sıra yükseldiği kaydedildi.