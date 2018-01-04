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    Saniye saniye görüntülendi!.. 5 kişiyi vurdu

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Samsun'da 5 kişinin tabancayla vurulduğu saldırı anı güvenlik kameralarına takıldı. Bir kişiye ateş açan saldırganın kazara 4 kişiyi daha yaraladığı anlaşıldı.

    Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 2 gün önce Muhammet S. (38) tartıştığı kafeterya sahibi arkadaşı Hüseyin T.'ye tabancayla ateş açtı.

    Hüseyin T.  iki bacağından vurularak ağır yaraladı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar kafeteryanın önünde bulunan Hasan Y., Bekir E., Osman Y. ve Ahmet D.'nin bacaklarına isabet ederek kazara yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Muhammet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Muhammet S.  Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Silahlı saldırının ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

    Etiketler: muhammet s. , silahlı saldırı
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