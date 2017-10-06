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    Sandisk'ten sıcaktan yanmayan SD kart

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 08:04 | Son Güncelleme:

    Herhangi bir sebepten dolayı aşırı sıcaklık koşullarına dayanan bir SD karta ihtiyacınız varsa, Sandisk bu yöndeki yeni ürünlerini ortaya çıkardı!

    SanDisk, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda çalışabilen yüksek hızlı SD kartlarını tanıttı. Insdustrial serisi olarak tanınan kartlar, -40 santigrat dereceyle 85 derece arasında çalışabiliyor.

    Industrial kartlar, SD (8GB'tan 64GB'a kadar) ve microSD (8GB'tan 128GB'a kadar) boyutlarında geliyorlar. Kartlar, izleme kameraları, drone'lar, fabrika otomasyonu ve ağ ekipmanları gibi cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş. Hızlı okuma ve yazma performansına da sahip olan katlar, uzaktan kamerayla izleme için de elverişliler (50 / 80 MB/sn).

    Sandiskten sıcaktan yanmayan SD kart

    chip.com.tr'nin haberine göre kartların çalıştığı sıcaklık değerleri etkileyici, ancak bu kadar dayanıklı bir karta ihtiyacımızın olup olmadığı başka bir konu. Bizi daha kara kışların ve daha sıcak yazların beklediğini düşünüyorsanız, fotoğraflarınızı korumak için belki bu kartlardan birer tane edinmek isteyebilirsiniz.

    Etiketler: sandisk , hafıza kartı , sd kart
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