Sandisk'ten dünyanın en küçük 1 TB'lık USB hafızası

Sandisk, CES 2018'de 1 TB'lık yeni USB hafızasını ortaya çıkardı. USB-C portunu kullanan bu yeni USB hafızanın öncesinde Kingston'ın DataTraveler Ultimate GT isimli 2 TB'lık bir USB hafızayı halihazırda tanıttığını da hatırlatalım.





SanDisk’in yaptığı çalışma rakip ürünlerin boyutlarına göz attığımızda övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Ancak, ürün halen prototip olduğu için şirket tarafından fiyat ve çıkış tarihi hakkında hiç bir açıklama yapılmadı.

1 TB kapasiteli USB-C SSD sürücünün 350 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu ürünün fiyatının birçok kullanıcıyı üzeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



