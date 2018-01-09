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Sandisk'ten dünyanın en küçük 1 TB'lık USB hafızası

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

CES 2018 başladı, teknoloji devleri birbiri ardına yeni oyuncaklarını sahneye çıkarmaya başladı. Western Digital'in satın aldığı Sandisk'in yeni USB hafızası 1 TB'lık kapasitesine rağmen yapı itibariyle oldukça küçük!

Sandisk, CES 2018'de 1 TB'lık yeni USB hafızasını ortaya çıkardı. USB-C portunu kullanan bu yeni USB hafızanın öncesinde Kingston'ın DataTraveler Ultimate GT isimli 2 TB'lık bir USB hafızayı halihazırda tanıttığını da hatırlatalım. 

Sandiskten dünyanın en küçük 1 TBlık USB hafızası

SanDisk’in yaptığı çalışma rakip ürünlerin boyutlarına göz attığımızda övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Ancak, ürün halen prototip olduğu için şirket tarafından fiyat ve çıkış tarihi hakkında hiç bir açıklama yapılmadı.

1 TB kapasiteli USB-C SSD sürücünün 350 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu ürünün fiyatının birçok kullanıcıyı üzeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Etiketler: usb hafıza , western digital
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