Sandisk'ten 400 GB'lık dev microSD kart!

Yeni SanDisk Ultra microSDXC USH-I, içerisinde inanılmaz bir şekilde 400GB depolama alanı bulunduruyor ve firma bu ürünü "Dünya'nın en büyük kapasiteli microSD kartı" olarak tanıtıyor.

SanDisk, 400GB Ultra microSDXC kartın 40 saatlik 1080p video kaydedebildiğini ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar yakalamanıza izin veren bir Class 10 derecelendirmesine sahip olduğunu söylüyor. Kart, 100MBps'ye kadar çıkan transfer hızlarına sahip ve A1 App Performance Class özelliğini karşılıyor. Bu özellik, kart üzerindeki uygulamaların çok hızlı açılacağı anlamını taşıyor.





Firma, 400GB UltramicroSDXC'yi tanıtırken "Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ideal" olduğunu söyledi. Ama bu kartın sadece Android cihazlar için çözüm olduğu söylenemez. Drone'ların ve karmaşık 360 derecelik video kameralarının daha yaygın hale gelmesi ile beraber yüksek kapasiteli bir microSD kartın kullanılabileceği alanlar giderek artıyor.