Sandıklara güvenlik ayarı

Komisyon, mart ayına kadar çıkarılması gereken yerel yönetim paketi konusunda görüşmeler yapıyor. Acil ve zorunlu olanlar hariç, diğer uyum düzenlemeleri ayrı paket yapılacak. Acil pakette sandık güvenliğine yönelik bazı adımlar atılacak. Oy verme işlemi sırasında sandık kurulu başkanlarının ve sandık kurulu üyelerinin kolluk güçlerini çağırma yetkisiyle ilgili değişiklik gerçekleştirilecek.

VATANDAŞ İHBARI

Mevcut düzenlemede, “Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından, derhal kolluk güçleri çağrılmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaştırılır” hükmü yer alıyor. Yeni düzenlemeye göre bu tip durumlarda sandık kurulunun başvurmaması durumunda, vatandaşlar kolluk güçlerini çağırabilecek. Edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da sandık kurulu başkanlarının ve sandık kurulu üyelerinin HDP’lilere yakın olması durumunda, vatandaşa da ihbar yolunun açılması planlanıyor. Sandık başlarında bir partinin üyelerinin yığılarak psikolojik üstünlük sağlanması riskine karşı, vatandaş en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulunabilecek.

İKİ TARTIŞMA KONUSU

AK Parti, daha önce YSK yasasından muhalefetin itirazları üzerine çıkardığı iki hükmü bu pakette yeniden getirecek.

Partilere ve bağımsız adaylara, sandık kurul sayısının iki katı kadar müşahit adına düzenlenmiş fotoğraflı müşahit kartını ilçe seçim kuruluna teslim zorunluluğu getirilecek. Ayrıca sandık kurulu başkanlarının devlet memuru veya emekli devlet memuru olması zorunluluğu getirilecek.

Acil yasalaştırılacak metinde, Anayasa değişikliğinde olduğu gibi 18 yaşında siyaset, yerel yönetim kademelerine taşınacak. 18 yaşını dolduranlar belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar olabilecek. Bu düzenlemeye, iktidar partisinin taslak olarak hazırladığı ve 32 yasada 43 değişiklik içeren, 51 ilin bütünşehir ilan edilmesi, bu illerde il özel idarelerinin kapatılması, başkanların belediye meclis başkanı olmasına son verilmesi gibi önerilerden hangilerinin yer alacağına henüz karar verilmedi.