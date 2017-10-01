Sandık ültimatomu

İSPANYA’nın zengin özerk bölgelerinden olan Katalonya’nın bağımsızlık referandumu ipleri iyice gerdi. İspanya yönetiminin referandumu gayrimeşru ilan etmesinin ardından aileler, okullara kurulan sandıklarda önceki geceden itibaren nöbet tutmaya başladı. İspanya polisi Katalonya Özerk Bölgesi’nin telekomünikasyon merkezini basarken, okulları işgal eden ayrılıkçılara bu sabah 06.00’ya kadar süre tanındı. Aksi halde polisin referandum merkezlerine müdahale edeceği bildirildi.

OKULLARDA İŞGAL EYLEMLERİ

İşgal eylemine katılan Katalanlar, kendilerini barışçıl bir şekilde sandıkları koruyan vatandaşlar olarak ifade ediyor. Sandıkları korunması için bir yandan da Telegram isimli uygulama üzerinden ‘referandumu koruma komiteleri’ oluşturuluyor. Polis, şu ana kadar 2.315 oy verme noktasından 1.300’ünün kapatıldığını açıkladı. 163 okul velilerin işgali altında. İspanya Dışişleri Bakanı Alfanso Dastis, bağımsızlık referandumunu ‘demokrasi ile alay etmek’ olarak niteledi. Katalan Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont cuma günü sonlandırdığı kampanyasında “Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

MERKEZE BASKIN

İspanya’nın 1975’te Francisco Franco diktatörlüğünün bitmesinden bu yana karşılaştığı en büyük krizde tüm Katalanlar bağımsızlıktan yana değil. Ayrılmaya karşı çıkan binlerce kişi Katalonya’nın ana muhalefet partisi Ciudadanos önderliğinde dün ve önceki gece sokaklara döküldü. İspanyol polisi, dün sabah Katalan hükümetinin telekomünikasyon ve teknoloji merkezine baskın düzenlerken, İspanyol bir hakim Google’a, yasaklı referandum ile ilgili bilgi sunan bir uygulamanın kaldırılması yönünde mahkeme kararını iletti. İspanya İçişleri Bakanlığı da 10 binden fazla ulusal polis ve jandarmayı takviye güç olarak Barselona’ya gönderdiğini duyurdu. Madrid yönetimi oy pusulalarının bir kısmına el koymuş, internet sitelerini kapatmış ve referandumu organize eden bazı kişileri de gözaltına almıştı. Reuters ajansına konuşan bir kaynak, referandumun düzenlenmesinde yer alanların 300 bin euro’ya kadar para cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu.

TRAKTÖRLERLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Cuma günü Katalanlar, üzerinde ayrılıkçıların bayrağı olan ‘Estelada’ ile kaplı traktörlerle Katalon bölgesinin merkezi olan Barcelona’da gövde gösterisi yaptı. Traktörlerle ayrılıkçılar, sandıklara sahip çıkacağını söylüyor.

Katalonya’nın ‘Mossos d’Esquadra’ isimli kendi polis gücü bulunuyor. Ancak merkezi yönetim kiraladığı iki yolcu gemisiyle bölgeye ülkenin başka yerlerinden takviye polis gücü yolladı.

İspanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın tek başında yüzde 19’unu karşılayan Katalonya, sanayisi ve turizm sektörüyle ülkenin en zengin özerk bölgesi olarak Madrid’in rakibi.

Anketlerde bağımsızlığa karşı olanların, çok az farkla çoğunluk olduğu belirtiliyor.