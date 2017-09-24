Sandığa gidiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, uluslararası toplumun ve Türkiye de dahil IKBY’ye komşu ülkelerin tüm itirazlarına rağmen bağımsızlık referendumunu düzenleme kararı aldı. Erbil’in Priman ilçesindeki başkanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında Kuzey Irak’taki tüm halkı bugün gerçekleştirilecek referendumda oy kullanmaya çağıran Barzani, referanduma karşı çıkanlara ise “Halkımızın isteğine ve kararlılığına karşı çıkmayı düşünmeyin bile” diye meydan okudu.

Barzani, Türkiye’nin sınırda düzenlediği askeri tatbikat ve sınırın kapatılması olasılığına ilişkin bir soruya ise “Kendi topraklarında ne yaptıkları onları ilgilendirir. Ancak sınırın kapatılması gibi bir şey olmayacağını umuyoruz, bunu görmek istemiyoruz çünkü bunun her iki tarafa da bir faydası olmaz” dedi. Mesud Barzani, Hürriyet’in sorusu üzerine Türkiye’nin ekonomik ve ticari ambargo uygulayacağımı ummadıklarını belirterek, “Türkiye’de Milli Güvenlik Kurulu’nun ne gibi ekonomik yaptırımlara karar verdiğini henüz tam olarak bilmiyoruz, biz de bunu medyadan duyduk ancak ekonomik ambargo uygulanması her iki tarafa da zarar verir” dedi.

Barzani, İran’ın hava sahasını IKBY’ne kapatmasıyla ilgili bir soruya, “Böyle birşey yaptılarsa bu onların kararıdır. Referandumdan sonra hangi ülkeler yanımızda yer alacak, hangileri gönülsüzce destek verecek, hangileri bize karşı duracak, bekleyip göreceğiz” diye cevap verdi.

KERKÜK’TE REFERANDUM

Kerkük’in tüm ilçeleri de dahil olmak üzere tartışmalı bölgelerde de referandumun yapılacağını belirten Barzani, “Kerkük’te referanduma karşı çıkılmasını anlayamıyorum. Kerkük’te isteyen oy verebilir, isteyen boykot edebilir. Bazı Türkmenler kararı boykot ederken, birçok Türkmen de yarın oy kullanacak. Bize saldırsalar bile biz onlara saldırmayacağız. Kerkük’e askeri müdahale gibi akıl karı olmayan bir girişimin gerçekleştirileceğini sanmıyoruz” dedi.

BÜLTENDE PLEBİSİT

Basın toplantısından önce gazetecilere dağıtılan İngilizce basın bülteninde, “Yeni Kürdistan devletinin kesin sınırları, tartışmalı bölgeler denilen bölgelerin Kürdistan’a mı katılacağı ya da Irak’ta mı kalacağı, buralarda düzenlenecek bir plebisitle ya da Bağdat’la yapılacak müzakereler sonucunda ayrı bir süreçte belirlenecek” denildi.

‘BİZİ RAHAT BIRAKIN’

Barzani, uluslararası toplumun referanduma karşı çıkmasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: “Özgürlük için her türlü fedakarlıkta bulunmaya ve her türlü bedeli ödemeye hazırız. Uluslararası camiaya mesajımız şudur: Bizi rahat bırakın da geleceğimize kendimiz karar verelim.”

‘SINIRLAR BELİRLENMİYOR’

Mesut Barzani, referandumun “sınırların belirlenmesi” anlamına gelmediğini belirterek, “Bağdat’la diyalog ve müzakereler devam edecek. Bağdat’a 1-2 yıl, gereken zamanı vermeye hazırız. Ancak bu başarısız ortaklığı görüşmek üzere asla Bağdat’a geri gitmeyeceğiz. Bundan sonra Bağdat ile diyaloğumuz iki iyi komşu olmak esasına dayalı olacak. Irak´la şiddet ihtimalini düşünmüyoruz ve buna tahammülümüz yok. Şiddet sorunları çözmüyor, sorunları anlaşarak çözmemiz lazım” diye konuştu.

Erbil’de referandum için sandıklar hazırlandı.

KERKÜK VALİSİ GÖREVDE

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB), bugün yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili Bağdat ile son kez önceki gün masaya oturdu. Ancak müzakereden bir sonuç alınamadı.

Hürriyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) bugün yapmayı planladığı bağımsızlık referandumundan bir gün önce Erbil’de hem sokağın hem de siyasetin nabzını tuttu…

Referandumla ilgili Türkiye’nin tepkilerini yakından takip ettiklerini söyleyen Abdullah Seniş Halla, “Biz Erbil’de oturan Araplarız. Bu referandumda ‘Evet’ oyunu kullanacağız. 13 senedir burada yaşıyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadı. Türkiye ile Kürdistan arasında bir sorun çıkmasını istemiyoruz” diyor. Referandumdan dolayı Türkiye ile olan ilişkilerinin bozulmasını istemediklerini söyleyen doktor Muhammed Zenge ise “Ben Musul’da akademisyendim. Şimdi Erbil’de akademisyenlik yapıyorum. Iraklı Kürtler kendini Türkiye’ye yakın hissediyor. Türkiye’yi seviyor. Türkiye’ye tehdit oluşturmuyorlar” diyor.

TÜRKLER YAKIN TAKİPTE

Erbil’de yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye-IKYB arasında gelişmeleri yakından takip ediyor. İşadamı Mehmet Aslan, şöyle konuşuyor: “10 yıldır Erbil’de yaşıyorum. Burada ticaretle uğraşıyorum. Referandumdan dolayı Türkiye tarafından IKYB yönetimine bazı yaptırımlar yapılacağı yönünde medyada haberler çıkıyor. Türkiye tarafından IKYB’ye uygulanacak olası bir ekonomik yaptırım veya sınırların kapatılma ihtimali bizi de tedirgin ediyor. Çünkü böyle bir durumda işlerimiz sekteye uğrayabilir.”

Erbil’de olduğu için hem ailesinin hem de arkadaşlarının kaygılı olduğunu söyleyen Muhammed Yıldız adlı işadamı ise “Türkiye’deki tepkileri televizyondan izliyoruz. Şu anda burada olduğumuz için ailemiz tedirgin. Her gün bizi arayıp can güvenliğimizi soruyorlar. Biz de burada sükunet olduğunu söylüyoruz” diyor.

‘VALİYE YÖNELİK GİRİŞİM YOK’

Bu arada medyada Kerkük’te yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna destek verdiği için Irak hükümeti tarafından daha önce görevinden alınmasına rağmen görevine devam eden Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’e yönelik ‘zorla görevden uzaklaştırma’ girişiminde bulunulduğu yönünde haberler çıktı. Valinin görevine devam ettiğini söyleyen Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, “Referandum ile ilgili Kerkük Valisi ile KYB Kerkük bürosu arasında görüş ayrılığı var. Ama valiye yönelik bir girişim yok” dedi.

Hürriyet’e açıklama yapan KYB Sözcüsü ve Politbüro üyesi Sadi Ahmet Pire de iddiaları “Kerkük, Irak ve Peşmerge askeri güçlerinin kontrolü altında. Ben şu anda Vali Kerim ile birlikteyim, görevinin başında” diye yalanladı.