Sandığa giderseniz aşırı sağcılar gelemez

ALMANYA'da bugün 31 milyonu kadın, 29.8 milyonu erkek 61.5 milyon seçmen gelecek 4 yıllığına yeni meclisi belirleyecek. Seçimlere 42 parti katılıyor ve 4 bin 828 aday Federal Meclis'e girmek için yarışıyor. 650 bin sandık görevlisi çalışıyor. Seçimler için 92 milyon euro harcandı. Almanya'da 1.5 milyonu Alman vatandaşı 3 milyonu aşkın Türkiye kökenli yaşıyor. Resmi rakamlara göre 720 bin, tahminlere göre 1 milyon civarında Türkiye kökenli seçmen var. 2013 seçimlerinde 11 Türkiye kökenli milletvekili Federal Meclis’e girdi. Bu seçimlerde 92 Türk kökenli aday yarışıyor ve bunlardan 15'inin seçilme şansı yüksek.





AŞIRI SAĞ KORKUSU

Türk seçmen kitlesinin bugün sandıkta nasıl bir eğilim göstereceği merak konusu. Almanya'da yaşayan Türkler ilk kez bu seçimlerde oldukça endişeli. Sandıktan yabancı ve İslam karşıtı aşırı sağcı parti AfD’nin oy patlaması yaşayacağından, anketlerdeki yüzde 11 oy oranını fazlasıyla aşacağından korkuluyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bu korkuyu, “1945'ten sonra ilk kez Meclis'te gerçek naziler kürsüye çıkacak” sözleriyle dile getirdi.





CUMHURBAŞKANINDAN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tüm siyasi parti liderleri son bir kez daha seçime katılın çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Siz seçime gitmezseniz, başkaları sizin için karar verecek” diye uyardı.





ANKETLERE GÖRE SÜRPRİZ OLMAZ

Seçimlerde iki başbakan adayı yarışıyor. Muhafazakar Hıristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) adayı Başbakan Merkel ile Sosyal Demokratların (SPD) adayı Martin Schulz. Merkel kazanırsa, dördüncü dönem Almanya'nın başbakanı olacak. Martin Schulz kazanırsa, 2005'ten sonra ilk kez Sosyal Demokrat biri başbakan olacak.

Anketlere göre sandıktan bir sürpriz çıkmayacak. Merkel yine başbakan olarak kalacak. Tüm siyasi partiler oy kaybına uğrarken, seçimlerin kazananı aşırı sağcı AfD ve Hür Demokrat Parti (FDP) olacak. 22 Eylül anket sonuçlarına göre muhafazakar CDU/CSU yüzde 35-37 arasında, SPD yüzde 21-22 arasında, Yeşiller yüzde 7-8, Sol Parti yüzde 9-10, FDP yüzde 9-10 ve AfD yüzde 10-11 arasında oy alacak.

Bu sonuçlara göre Meclis'e yedi parti girecek. Merkel yine ya Sosyal Demokratlarla büyük koalisyon ya da Yeşiller ve FDP ile üçlü bir koalisyon kuracak.





2103 YILINDAKİ OY DAĞILIMI

2013 seçimlerinde siyasi partilere oy dağılımı şöyleydi:

CDU/CSU: yüzde 41.5

SPD: yüzde 25.7

Sol Parti: yüzde 8.6

Yeşiller: yüzde 8.4

FDP: yüzde 4.8

AfD: yüzde 4.7