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Sanayinin hızı 6.5 yılın zirvesinde

EKONOMİ SERVİSİ
08.09.2017 - 22:12 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 22:12

SANAYİ üretimi, temmuzda hazirana göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 2.3, geçen yıl temmuz ayına göre takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 14.5 arttı.

Yıllık artış Ocak 2011’den beri görülen en yüksek artış. Geçen yıl darbe girişimi ve kurban bayramı nedeniyle sanayi üretimi yüzde 7.3 azalmıştı. Sanayi üretiminde bu hızlanmanın nedeni ise dış ve iç talepteki güçlenme. Otomotiv başta olmak üzere, gıda, tekstil, kimya tüm sektörlerde güçlü üretim artışları sanayi üretimini destekledi. Pazartesi günü Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüme performansını göreceğiz. Temmuz yılın üçüncü çeyreğinin ilk ayı ve sanayiden gelen sinyal güçlü büyümenin devam edeceği yönünde. Ekonomistler Türkiye ekonomisi için yıl sonu büyüme beklentilerini yüzde 5’in
üzerine taşıdı.

YATIRIMA DÖNDÜ

ING Bank Ekonomik Araştırmalar Grubu’nun notunda özellikle sermaye malları üretimindeki aylık yüzde 2.11’lik artışın hızlanan kredi büyümesinin yarattığı iyileşme ve yatırımların artması olarak değerlendirilirken imalat sanayinde ise 24 sektörden 22’sindeki artışın dikkat çektiği vurgulandı. Notta, aylık yüzde 4.8 üretim artışı gösteren otomotiv sektörünün 1.62 puan ile sanayinin performansında belirleyici olduğu belirtildi. Gıda yüzde 1.6, tekstil yüzde 3.2, giyimde yüzde 1.1, kimya sektöründe ise yüzde 2.6 aylık yükseliş yaşandı. Geçen yıla göre en yüksek artış ise yüzde 95.5 ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatından geldi. Bu grupta aylık artış yüzde 17.3 oldu. 

Ziraat Bankası Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, “Temmuz ayında sanayi üretim endeksi güçlü bir artış kaydetti. Artışın detaylarında yurt dışı talebe bağlı ara mal imalatının yüzde 2.7 oranında ana endeksten daha fazla arttığını, yatırımı temsil eden sermaye malı imalatının da ana endeks ile uyumlu şekilde yüzde 2.1 oranında artış kaydettiğini gözlemliyoruz. Vergi teşvikinin sonuna yaklaşılmasıyla beyaz eşyayı temsil eden dayanıklı mal üretimi yüzde 1.6 ile diğer kalemlere göre biraz ılımlı artış gerçekleştirmiş. Geçen yıl temmuz ayında sanayi üretimi aylık yüzde 7.3 azalmıştı. Bunun sonucunda bugün yıllık artış yüzde 14.5 gerçekleşti. Üçüncü çeyreğe güçlü başlamamız, geleneksel tatil ayı ağustos yavaşlığın da telafi edilmesini sağlayacaktır. Eylül ayında da güçlü bir veri ile karşılaşmamız beklenebilir” dedi.

Sanayinin hızı 6.5 yılın zirvesinde

Etiketler: Sanayi üretimi , ING Bank , gazetehaberleri
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