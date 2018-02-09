Sanayide son 5 yılın en iyisi!

Sanayideki üretim artışının lokomotifi elbette otomotiv sektörü. Yılı yüzde 14’lük büyümeyle kapatan otomotiv sektöründe ihracattaki güçlenme rekoru getirdi. Mobilya sektörü de yıllık yüzde 15.7’lik üretim artışı sevincini KDV indirimine borçlu. Aralık 2017’de ise sanayi üretimi artışı yüzde 6.8 olan beklentileri oldukça aştı ve yüzde 8.7’ye yükseldi. Kasım 2017’ye göre ise üretimdeki artış yüzde 0.9. Yılın son çeyreği de yüzde 1.7’lik üretim artışı yaşanmış oldu. Bu ekonominin büyümesinde de güçlü seyrin süreceğini ortaya koyuyor.

Geçen yılın aynı ayına göre takvim etkisinden arındırılmış verilerde Aralık 2017’de eczacılık sektöründe yüzde 18.1, diğer ulaşım araçlarında yüzde 32.9 üretim düşüşü var. Beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde vergi indiriminin bitmesi üretim artış hızının yavaşlaması olarak etkisini gösterdi. Bu ürünlerin çoğunluğunu oluşturduğu dayanıklı tüketim malı üretimi artışı yüzde 0.1. Ara malı yüzde 13.9 artarak son aylardaki artışını sürdürdü. Yatırım iştahının göstermesi açısından önemli olan sermaye malı üretiminde ise yüzde 10.7’lik artış var. Bu grupta 2016’ya göre üretim artışı yüzde 11.2 ve bu oldukça sevindirici bir oran. Gayri Safi Milli Gelir hesabında inşaata karşı yenilen makine teçhizat yatırımlarında yılın son çeyreğinde de yükseliş göreceğimizin de habercisi. Kasım 2017’ye göre tek üretim düşüşü ılımlı geçen kış nedeniyle enerji sektöründe yaşandı. Yüzde 0.19 gerileyen enerji üretimi son çeyreğin tamamında ise yüzde 3 gerileyerek 2012 ortasından bu yana en düşük seviyeye indi.