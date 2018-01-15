Sanayide rekor

İSTİHDAMDA olumlu gelişmeler devam ediyor. Her ne kadar Ekim 2017’de işsizlik oranı çift hanede kalmış olsa da Ekim 2016’ya göre 1.5 puanlık düşüşle yüzde 10.3’e geriledi. Bir yıldaki yeni istihdam 1 milyon 378 bin kişi oldu. Özellikle tarım dışı istihdamdaki artış sevindirici. Ekim 2016’dan Ekim 2017’ye tarım dışı istihdamda artış 1 milyon 148 bin. Sanayide ise rekor var. Sanayi istihdamı 5 milyon 470 bin kişiyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bunda imalat sanayiindeki 148 bin kişilik artışın etkisi büyük.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Ekim 2017’de Türkiye’de istihdam 31 milyon 932 bin kişi oldu. Bu önceki seneye göre 478 bin kişilik artışa işaret ediyor. İşsiz sayısında ise gerileme var. 2016 Ekim’de 3 milyon 647 bin olan işsiz sayısı Ekim 2017’de 3 milyon 287 bine indi. Tarım dışı işsizlik oranı Ekim 2016’ya göre 1.8 puanlık azalış ile yüzde 12.3 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.9 puanlık azalış ile yüzde 19.3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.5 puanlık azalış ile yüzde 10.5 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.6

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1.4 puanlık artış ile yüzde 47.6 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3’ü tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Tarımdan sonra en fazla istihdam artışı özel güvenlik, büro, temizlik ve kiralama işlerindeki istihdamı gösteren idari destek ve hizmet faaliyetlerinde yaşandı. 2016 Ekim’e göre bu grupta istihdam artışı 218 bin kişi.

KAMUDA HAREKET VAR

Tarımda ise 229 bin kişilik artış var. İmalat sanayindeki dikkat çekici artış istihdamın kalitesi açısından da sevindirici. 148 bin yeni istihdam artışı imalat sanayinde yaşandı. Madencilik ve enerjinin de katkısıyla sanayi sektörü istihdamda yükselişini sürdürdü. Ticarette 143 bin, inşaatta 115 bin yeni istihdam yaratıldı. Finans sektörü ise gerilemede. 43 bin finans çalışanı Ekim 2016’dan Ekim 2017’ye işsiz kaldı.

Kamu yeniden hareketli. Özellikle kamu istihdamının önde olduğu eğitim ve sağlık sektörlerinde istihdam artışları var. Eğitimde 91 bin, sağlıkta 54 bin yeni istihdam yaratıldı. Kamu yönetimi ve savunmada ise yeni istihdam 67 bin kişi olarak belirlendi.

GÜÇLÜ İSTİHDAM İSTİKRAR SAĞLIYOR

ZİRAAT Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, ‘İstihdam Seferberliği’ sayesinde kurumların işgücü artarken diğer yandan maliyenin uyguladığı sosyal güvenlik vergi ertelemeleri mevcut istihdamın korunması sağlandığını belirterek “İstihdam seferberliği sayesinde yılın ilk 10 ayında 1.3 milyon kişiye (arındırılmış veri) yeni istihdam sağlandı. Özellikle sanayide Türkiye istihdamını arttırmayı başarıyor. Sanayiciler yılın ilk 10 ayında 205bin kişiye iş sağladılar ki Gelişmiş Ülkeler’in en büyük sorunu sanayideki iş kayıpları. Sayısal açıdan bakarsak bu yıl yerli üretim otomobil satışları yüzde13 artış gösterdi. Beyaz eşya satışlarında ise rekorla 2017 yılını geçtik. Bütçe açığındaki beklentilerden iyi gelen performansı istihdam hariç değerlendiremeyiz. Bütçe açığının yüzde 1.5 oranına ulaşmasında vergi gelirlerindeki reel yüzde 5 artışı göz önünde bulundurmak gerekiyor. İlaveten bankacılık sektörünün takipteki kredi rasyosu yüzde 3 oranına kayda değer şekilde iyileşirken işsizlik oranının yüzde 10.3’e (arındırılmış) gerilemesi destek sağladı. Kısaca güçlü istihdam hem ekonomik hem de finansal istikrarı sağlıyor” dedi.

İŞSİZLİKTE TEK HANE GELİYOR

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, işsizlikte tek haneli rakamlara hızla yaklaşıldığını belirterek, “Yüksek işgücüne katılım oranlarının yanında daha yüksek oranda istihdamın sağlanması, ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu sürdüğünü gösteriyor” dedi.