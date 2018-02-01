Sanayide 7 yılın rekoru

EKONOMİK büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin ocak verisi zirveyi işaret ediyor. Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen aralık ayında 54.9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocakta 55.7’ye yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü ve Mart 2011 tarihinden bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İmalat PMI’nın 2018 yılına coşkulu bir giriş yapması, Türkiye’de büyümenin sanayi ve üretim ağırlıklı bir vitese geçiş yaptığına işaret etmektedir. Bu veriler sanayimizin 2018 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptığına yönelik verdiği güçlü mesajlar olarak da düşünülmelidir. Bu verilerden sanayi ürünlerine yönelik iç ve dış talebin yeni yılda da çok kuvvetlendiğinin işaretlerini alıyoruz. Yine küresel iyileşme ve başta AB ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarımızdaki toparlanmayla birlikte artan dış talebin de sanayi üretimini desteklediğini söyleyebiliriz” dedi.