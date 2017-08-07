Sanayi üretimi haziranda azaldı

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yıl haziranda mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayıs ayına kıyasla yüzde 1.1 azalış kaydetti. Sanayi üretimi, Haziran 2016’ya göre ise yüzde 2,4 arttı. Veriler, Almanya’da haziranda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1.4 gerilediğini de ortaya koydu.

Ülkede, bu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1.9, ara malı üretimi yüzde 1.2 ve tüketim malları üretimi yüzde 0.7 azaldı. Haziran ayında enerji üretimi yüzde 1.4 yükselirken, inşaat üretimi yüzde 1 geriledi.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜKSELDİ

Commerzbank Analisti Ralph Solveen, “Aylık yüzde 1.1’lik düşüşe rağmen üretim, ikinci çeyrekte çeyrek bazda yüzde 1.7 arttı. Bu, çok güçlü artış görülen ilk çeyreğe kıyasla daha güçlü bir artış. Dolayısıyla ikinci çeyrekte reel GSYH’nin de güçlü şekilde tekrar genişlemesi muhtemel” dedi.