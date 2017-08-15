Sanayi sıfır çekti

İSTİHDAM Türkiye ekonomisinin hızına yetişemiyor. Yılın ilk iki çeyreğinde hem sanayide, hem ihracatta, hem de finans sektöründe büyüme sağlanırken bu iyileşme işsizlik oranına aynı oranda yansımıyor. Ama her şeye rağmen işsizlik oranında iyileşme yavaş da olsa sürüyor. Türkiye’de işsizlik oranı mayısta yüzde 10.2’ye geriledi. Nisan döneminde işsizlik oranı yüzde 10.5 idi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yılın mayısına göre işsizlik oranında 0.8 puanlık yükseliş yaşandı. İşsiz sayısı geçen yıl mayısa göre 330 bin kişi artışla 3.2 milyon kişiye çıkarken 1 yılda 621 bin yeni istihdam sağlandı. İstihdamın ayrıntılarına bakıldığında ise geçen yıla göre sanayide tek bir yeni istihdam yaratılmadığı ortaya çıkıyor. Sanayinin alt kolları imalat sanayinde geçen yıla göre 35 bin kişilik istihdam kaybına karşılık madencilik ve elektrik sektöründe 35 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı. Bu da toplam sanayide sıfır yeni istihdam sonucunu doğurdu. Tarım sektörü de sanayi sektöründeki toplam istihdamı geçmeyi başardı.

1.8 MİLYON İSTİHDAM

Mayısta yaratılan yeni istihdamın neredeyse tamamı ise hizmet sektöründen kaynaklandı. Özellikle ticaretteki 288 bin kişilik, idari destek hizmet faaliyetlerinde 182 bin kişilik, turizmde 43 bin kişilik, bilgi iletişimde 33 bin kişilik istihdam dikkat çekti. İdari ve destek hizmet faaliyetleri çağrı merkezleri, büro yönetimi, kiralama ve leasing faaliyetlerini içeriyor. TÜİK verilerine göre geçen yıl aralık ayına göre yılın ilk beş ayında 1 milyon 819 bin yeni istihdam yaratılmış olması da dikkat çekti. Mayısta işgücü geçen yıla göre göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 53’e çıktı. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 72.6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33.9 oldu.

ING Bank Ekonomik Araştırmalar Başekonomisti Muhammet Mercan, birinci çeyrekteki güçlü istihdam artışının ikinci çeyrekte ivme kaybettiğini dile getirerek nisan ayına göre mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 44 bin yeni istihdam yaratıldığını belirtti. İnşaat sektöründeki aylık 58 bin iş kaybının da son 12 ayın en büyük düşüşü olduğunu vurgulayan Mercan, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mayıs verilerine göre zorunlu sigortalı sayısındaki yüzde 2.99’luk artışın toparlanma eğiliminin sürdüğünün işareti olduğunu söyledi. İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu, “Mevsimsellikten arındırılmış verilere bakıldığında teşvik paketine ve iktisadi faaliyetteki güçlü seyre rağmen istihdam tarafında güçlü bir iyileşme olmadığı görülüyor. İstihdam verisine yönelik görüşümüzde değişiklik yok. Önümüzdeki dönemde ilave bir adım atılmadığı sürece işsizlik oranındaki kademeli düşüş devam etse de istihdam piyasasında güçlü bir iyileşmeden uzak olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

İŞGÜCÜNE GÜÇLÜ KATILIM ÇİFT HANEDE BIRAKIYOR

ZİRAAT Bankası Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türkiye’de istihdamın, tarihinin zirvesinde seyrettiğine dikkat çekerek “Hizmet sektörü 15.1 milyon kişiye iş imkanı sağlamakta. Hükümetin maliye politikaları üzerinden yürüttüğü istihdam kampanyası meyvelerini vermekte. Bununla birlikte iki konu daha dikkatimizi çekmekte. Bunlardan birisi genç nüfus nedeniyle işgücüne katılımın sürekli artması. İşgücüne katılım oranı yüzde 52.6 ile tarihi seviyesinde ve işgücündeki nüfus 31.3 milyon kişiye çıkmış durumda. İlaveten kadınların işgücüne katılımı yüzde 30’un biraz üzerinde. Oysa ki benzer ülkelerde bu oran yüzde 50’yi geçmekte. İşgücüne güçlü katılım nedeniyle işsizlik oranı halen çift hanelerde seyrediyor. Mevsim etkilerinden arındırıldığında yüzde 11.3 oranındaki işsizlik, arındırılmamış veride yaz mevsiminde ortaya çıkan tarım ve turizm istihdamı sayesinde yüzde 10.2 oranına kadar iyileşti” dedi.