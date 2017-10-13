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Sanayi ciro endeksi arttı

AA
13.10.2017 - 12:08 | Son Güncelleme:

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi ciro endeksi bültenini açıkladı.  Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış görüldü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı.

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 25,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,6 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 5,5 ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

Etiketler: sanayi cirosu
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