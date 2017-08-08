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    Sanatla uğraşmak gönüllülüğü arttırıyor

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 14:49Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 14:49

    Psikologlar, yeni yapılan araştırmalarla sanatla uğraşan insanların hayır işlerinde gönüllü olma olasılığını artırdığını ispatladı.

    Kent Üniversitesi'ndeki psikologlar tarafından İngiltere genelinde gerçekleştirilen araştırma, sanatla uğraşmanın, toplumsal cinsiyet ile gelir gibi kişisel özelliklere göre daha belirleyici olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, sanatla uğraşan kişilerin gönüllü olarak hayır faaliyetlerine katılmaya daha yatkın olduğu belirtildi.
    Arts Council England ile Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi tarafından desteklenen araştırmada, sanat ile ilgilenen kişilerin gönüllülüğe dayanan hayır işlerine daha yatkın olduğu belirtildi. Araştırmanın bu sonucunun, kişilerin sanat aktivitelerine katılımını arttırması bekleniyor.
    Arts Council England iletişim ve kamu politikaları direktörü Mags Patten, sanatın içinde yer almanın, bireysel ve toplumsal anlamda refah getirdiğinin bu araştırma ile bilimsel olarak ortaya koyulduğu yorumunu yaptı.

     

     

    Etiketler: kitap sanat , İngiltere , araştırma
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