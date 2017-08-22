Sanatçıların Antalya Film Festivali’ndeki değişime tepkisi sürüyor

Tüm sinema örgütlerinin politikalar üstü birlikteliği ile alınan kararı üzerine her gün saat 16:00 da bir sinemacının görüşleri sosyal medya üzerinden yayınlayan Film Yönetmenleri Derneği, Altın Portakal’daki ‘Ulusal Yarışma’ kategorisinin kaldırılmasına yönelik tepkileri kamuoyu ile paylaşıyor.

Şu ana kadar, Hülya Koçyiğit, Cahit Berkay, Fatma Girik, Şevket Çoruh ve Selçuk Yöntem, çektikleri videolar ile değişikliğe tepki gösterdi.

‘ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Selçuk Yöntem, “Antalya Film Festivali’ni Antalya Film Festivali yapan ‘Ulusal Yarışma’ bölümüdür. Kaldırılmasını anlamak mümkün değil” dedi.

Cahit Berkay ise bugüne kadar festivalden 6 ödül aldığını ifade ederek, “Halbuki bunu 10’a çıkartmak istiyorum. Niye durdurdunuz Antalya Film Festivali’ni. Sinema için büyük bir kayıp. Antalya Altın Portakal, sinema adına en büyük motivasyondur. Üzgünüm” açıklamasını yaptı.

‘YAPMAYIN, DOKUNMAYIN, SANAT GÜZELDİR’

Hülya Koçyiğit de, “Antalya Film Festivali, 54 yıldır Türk sinemasını odaklanmakta, Türk halkıyla sinemasını buluşturmakta, ilk defa bu yıl ‘Ulusal Yarışma’dan yoksun olacak. Hep yerli ve milli değerlerimiz dedik ve bunları yaygınlaştırmak istedik. O nedenle, elbette Uluslararası Festival olabilir, ama ulusal sinemamızı ayakta tutan, destek veren Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma’nın yapılmamasını kabul edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Şevket Çoruh da değişikliğe, “Türk sinemasının 54 yıldır devam eden Altın Portakal Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması, artık yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Neden kaldırdınız? Yapmayın, dokunmayın, sanat güzeldir” diyerek tepki gösterdi.