Sanatçılar Osman Kavala için Silivri'deydi...

"Anayasayı ihlal" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 1 Kasım 2017'de tutuklunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'yı önceki gün sanatçı dostları Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Aralarında sanatçılar Burçak Bingöl, İnci Eviner, Hale Tenger, Serkan Taycan, Murat Morova, Murat Akagündüz, Nalan Yırtmaç, Vahit Tuna, Volkan Aslan'ın da olduğu grupta kültür sanat kurumları çalışanları da yer aldı. Grup Silivri Cezaevi’nin önünde 'Buradayız' ve 'Nasılsınız' yazılı pankartlar açtı.

Sanatçılar, "Sevgili Osman Kavala ve Türkiye'deki tüm cezaevlerinde düşünceleri nedeniyle siyasi gerekçelerle, haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün suçsuz tutuklular için destek ziyaretimizdir" açıklamasında bulundu.