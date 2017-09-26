Sanatçı Pınar Aydınlar: Saldırıya uğradım

Sosyal medya hesabından Kağıthane'de trafik ışıklarında durduğu sırada saldırıya uğradığını duyuran HDP'li sanatçı Pınar Aydınlar, hasar alan otomobilinin fotoğrafını da yayınladı.

PINAR AYDINLAR KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu olan Pınar Aydınlar, aslen Erzurum’un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.



2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı. Pınar Aydınlar bir konseri sırasında söylediği sözlerden dolayı, 2011 yılında 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava hâlâ yargı sürecinde.