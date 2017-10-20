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    Sanatçı Eşref Kolçak kaza yaptı

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Eşref Kolçak trafik kazası yaptı. 92 yaşındaki Kolçak kazayı yara almadan atlattı. 

    Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ZR 190 plakalı otomobili ile evinden çıkan Eşref Kolçak, ana yola çıktığı esnada minibüsle karşı karşıya geldi. Minibüse çarpmamak için direksiyonu kıran Kolçak, yolun karşısındaki bariyerlere çarparak durabildi.

    Kaza sonra otomobilde maddi hasar meydana gelirken, Kolçak'ın otomobili trafik polisleri ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Kazayı yara almadan atlatan Kolçak, "Bu bölgede trafik akışı çok hızlı. Rampa aşağı viraj olduğu için burada bu tür kazalar sürekli oluyor. Yetkililer bu bölgeye bir çözüm bulmalılar. Sinyalizasyon kurulması en doğrusu olur" dedi.

    Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

    Etiketler: trafik kazası
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