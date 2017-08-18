Sanat yönetmeni tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Aynı masada oturan ikili bir süre sohbet ettikten sonra Hakan Sur, H.B.G.’yi “Telefonumun şarjı bitti, evim yakın, bana gidelim, şarj ettikten sonra tekrar çıkarız” diyerek evine davet etti. Evde bir süre vakit geçirdiler. İddiaya göre daha sonra H.B.G.’ye cinsel saldırıda bulundu. H.B.G. hastaneden rapor alarak şikâyetçi oldu.

CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakan Sur, “Beşiktaş’ta eğlendik. Gece balkonda oturduk ve daha sonra ilişkiye girdik. Kendi rızasıyla oldu. Zaten benim boyumda, benden iri biri, zorla ilişkiye girmem mümkün değil” dedi. İfadesi alındıktan sonra savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Sur ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.