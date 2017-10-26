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    Sanat yılı Fazıl Say ile açıldı

    Hürriyet Eğitim
    26.10.2017 - 15:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da bir vakıf üniversitesi sanat merkezinin yeni sanat yılını Piyanist-Besteci Fazıl Say ile açtı. Say, Beethoven repertuvarından seçtiği özel seçkiyle dinleyicileri büyüledi.

    Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi yeni sanat yılını 2016 yılında Almanya’da sanat camiasının en prestijli ödüllerden Beethoven Akademisi’nin düzenlediği ‘Uluslararası Beethoven Ödülü’nü alan Piyanist-Besteci Fazıl Say ile açtı. ‘Dostluk, Barış, İnsan Hakları, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleştirme Ödülü’ olarak da bilinen ödüle, sadece Beethoven’ı iyi yorumlaması nedeniyle değil, onun ideallerinin bir savunucusu olarak takdir görmesi sebebiyle de hak kazanan Fazıl Say, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) gerçekleşen konserinde Ludwig van Beethoven sonatlarını kendi yorumuyla sunarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

    Sanat yılı Fazıl Say ile açıldı
    HER AY İKİ ETKİNLİK
    Konser öncesinde yaptığı açıklamada İKÜ’nün kültür sanata verdiği önemi hatırlatan İKÜ Genel Sanat Yönetmeni-Soprano Ece İdil, “Bizim için çok anlamlı bir gece. Özellikle Beethoven ideolojisi doğrultusunda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkeleri adı altında Fazıl Say’ın duruşu ve yorumuyla birlikte bugünü seçtik. Etkinlik yılımızı böyle anlamlı ve üniversitemize yakışacak bir konserle açmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni sanat yılımız dolu dolu geçecek; her ay iki etkinliğimiz olacak. Tiyatro, bale, konser, koro gibi her daldan farklı dinamiklere dokunduk. Örneğin Tiyatro Kedi ve Can Gürzap ile ‘Ölü Ozanlar Derneği’, Ali Poyrazoğlu ile ‘Ben Eskiden Küçüktüm’, Tiyatro Kare ve Nedim Saban ile ‘Leyla’nın Evi/Ahududu’ adlı oyunları; Aşkın İlahi Dansçısı Ziya Azazi ve İstanbul Flüt Topluluğu ile ‘Nefesin Devinimi’ adlı gösteriyi; ‘Kerem Görsev ile Quartet’ ve ‘Ayşe Deniz Gökçin ile ABBA Şarkıları’nı bu sanat yılı içerisinde sanatseverlerle buluşturacağız. Tüm etkinliklerimiz eğitim amaçlı düzenleniyor. O yüzden 7’den 70’e herkesi İKÜ Akıngüç Oditoryumu’na bekliyoruz” dedi.

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