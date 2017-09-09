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'Sanat ve kültürün prensi' hayatını kaybetti

Hürriyet Haber
09.09.2017 - 15:35 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 15:35

Dünyaca ünlü Fransız modacı Yves Saint Laurent’in hayat arkadaşı ve aynı zamanda markanın başarısındaki kilit isim olan Pierre Bergé, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Parlamenter Jean-Luc Mélenchon Bergé’nin 'sanatın ve kültürün prensi' olduğu söylendi.

Bergé’nin hayat arkadaşı Yves Saint Laurent, 2008’de beyin kanserinden hayatını kaybetmişti. Bergé ise Fransa’nın Saint-Rémy-de-Provence şehrinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sanatsal hafızamızın bir kısmı Pierre Bergé ile birlikte öldü" dedi.
Eski Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande Bergé için, "Herkes için eşit haklar fikrini savunan istisnai bir inanç adamı" ifadelerini kullandı.
Parlamenter Jean-Luc Mélenchon da Bergé’nin AIDS araştırmasına, ırkçılığa karşı mücadeleye ve sanatları desteklemeye yaptığı katkılardan bahsetti ve Bergé’nin 'sanatın ve kültürün prensi' olduğu söylendi. (Habertürk)

Etiketler: Yves Saint Laurent , Sanat , Moda , Pierre Bergé
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