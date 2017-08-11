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HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Sanat tatile çıktı

    Janset ATACAN
    11 Ağustos 2017 - 09:53Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:57

    Yaz dönemini dolu geçirmek isteyenler için kültür-sanatın kalbi Ege’de atıyor. Festivallerin devam ettiği günlerde bölge ruhunu taşıyan doğa konulu sergiler, sıcaklardan başka türlü bir kaçış imkânı sunuyor.

    DOĞA TALANINA BAŞKALDIRI

    Mine Sanat Galerisi / Bodrum

    Ekolojik dengenin bozulup doğanın tahrip edilmesine karşı duran Sabahat Çıkıntaş’ın sergisi ‘Değişen Sadece Doğa mı?’ hayatın içine derin bir yolculuk niteliğinde. Sanatçı izleyicilerin katılımıyla sergiye interaktif bir boyut kazandırmayı amaçlıyor. Dünyadaki değişimleri, sanat ve doğa arasındaki çizgiye yerleştiren Çıkıntaş’ın resimleri, 20 Ağustos’a dek Mine Sanat Galerisi’nin Yalıkavak’taki ikinci mekânında görülebilir.

    Sanat tatile çıktı

    KADER SOSYAL AĞLARINI ÖRÜNCE...…

    Bodrum Müzik Festivali / Bodrum

    Bugün başlayan Bodrum Müzik Festivali kapsamında düzenlenen bir de sergi var: ‘Sosyal Sirk’. Video enstalasyon, fotoğraf, kinetik heykel ve yeni medya türündeki eserlerin bir araya geldiği sergi, bireyin tüketim araçları ve sosyal ağlar içinde kayboluşunu gözler önüne seriyor. The Marmara Bodrum ve Gaia Gallery işbirliğinde hayata geçen sergi, ilhamını sosyal medyanın hüküm sürdüğü dijital hikâyelerden alıyor. 16 Ağustos’a dek ziyarete açık.

    Sanat tatile çıktı

    SANAT NEFES ALDIRIR

    Knidos’un Sır’ı / Datça

    Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi tarafından 7’ncisi düzenlenen Knidos’un Sır’ı sanat festivali, bir açık hava sergisi niteliği taşıyor. Uluslararası heykel sanatçısı Emel Vardar’ın 14 eseriyle katıldığı etkinlikte ayrıca Adil Ocak, Derya Yılmaz, Funda Tarakçıoğlu, Hasan Mutlu, Hatice Aras resim, Genco Gülan, Tülin Yiğit Akgül ve Leyla Çelik’in heykel; Güven Baykan’ın da fotoğraf sergisi var. 30 Ekim’e kadar sürecek festival Datça, Bodrum ve Marmaris’ten gelen ziyaretçilerin durak noktası.

    Sanat tatile çıktı

    ZEYTİNE SAYGI

    Orhan Peker Sanat Galerisi / Ayvalık

    Zeytin ağaçlarının kendine has dokusunu özgürlük, bağımsızlık ve sadakatin simgesi olarak tanımladığı kadınlarla özdeşleştiren Mehmet Emin Erdoğdu, doğanın mükemmelliğini eserlerine yansıtıyor. Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Zeytin Ağacından Kadınlar Yapmak’ sergisi 19 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

     

    Etiketler: Sergi , Mine Sanat Galerisi , Bodrum Müzik Festivali , keyif
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