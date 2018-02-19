Sanat öğrencilerinin eserleri sergilenecek

'Her Eve Bir Sanat' sloganıyla bu sene sekizincisi gerçekleşecek projede, komite tarafından seçilecek her 6 esere 5.000 TL değerinde ödül verilecek ve o ödül parası ile sanatçının eğitimine katkı sağlanacak. Daha önce etkinliğe katılan birçok öğrencinin Contemporary İstanbul da dahil olmak üzere çeşitli yerel ve uluslararası sanat organizasyonlarına davet edildiği ve çeşitli ödüller aldığı projenin bu yılki jürisinde; EKAV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy, Marmara Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Modern ve Çağdaş Türk Sanat Koleksiyoneri Yahşi Baraz, Sanat Danışmanı, küratör ve akademisyen Prof. Dr. Marcus Graf, sanatçı Eda Soylu ve sanatçı Barış Sarıbaş yer alıyor. Proje kapsamında cam sanatçısı Levent Sağol anısına da özel ödül verilecek.