Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>Sanat öğrencilerinin eserleri sergilenecek

    Sanat öğrencilerinin eserleri sergilenecek

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Sanat öğrencilerinin eserlerinin sergilenip satılacağı Bazaart 2018, 27-28 Mart tarihinde İstanbul The St. Regis Hotel’de gerçekleşecek.

    'Her Eve Bir Sanat' sloganıyla bu sene sekizincisi gerçekleşecek projede, komite tarafından seçilecek her 6 esere 5.000 TL değerinde ödül verilecek ve o ödül parası ile sanatçının eğitimine katkı sağlanacak. Daha önce etkinliğe katılan birçok öğrencinin Contemporary İstanbul da dahil olmak üzere çeşitli yerel ve uluslararası sanat organizasyonlarına davet edildiği ve çeşitli ödüller aldığı projenin bu yılki jürisinde; EKAV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy, Marmara Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Modern ve Çağdaş Türk Sanat Koleksiyoneri Yahşi Baraz, Sanat Danışmanı, küratör ve akademisyen Prof. Dr. Marcus Graf, sanatçı Eda Soylu ve sanatçı Barış Sarıbaş yer alıyor. Proje kapsamında cam sanatçısı Levent Sağol anısına da özel ödül verilecek.

    Etiketler: Bazaart , Kitapsanat , Levent Sağol
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri