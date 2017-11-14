Sanat eseri kampüsler

Yükseköğretimin lider ülkelerinden ABD’de üniversiteler sadece eğitim kaliteleriyle değil aynı zamanda sanat eseri kampüsleriyle de dikkat çekiyor. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ABD’nin en güzel kampüse sahip üniversitelerini belirledi. İşte ABD’nin tatil köyünden farksız üniversiteleri:

1-Berry College, Georgia

Berry, özellikle sanat alanlarında adından söz ettiriyor. Genellikle ülkenin en fotojenik üniversitelerinden biri olarak tanımlanıyor. Bu övgüleri alması boşa değil. Gotik mimarinin tercih edildiği binalarla süslenen kampüs; temiz göller, sanat eseri çeşme ve heykellerle dolu. Bu özelliğiyle Amerikan film endüstrisinin de dikkatini çeken üniversitede birçok film çekildi.

2-Colorado Boulder Üniversitesi, Colorado

Rocky Dağları’nın yamaçlarına kurulan kampüs, insan yapımından çok, doğal bir eser gibi. Kırmızı tuğlalı çatıları ve kum taşı duvarlarıyla kampüs binaları ziyaretçilere harika bir görünüm sunuyor.

3-Bryn Mawr College, Pennsylvania

Önceleri sadece kadın öğrencileri kabul eden üniversitenin kampüsü, tablolardan fırlamış gibi. Sanat alanında uzmanlaşan üniversitede, Gotik mimari ön planda. Geniş yeşil alanlarda baharda çiçek açan ağaçlarla Bryn Mawr College’ın kampüsü eşsiz.

4-Stanford Üniversitesi, California

Sadece ABD’nin değil, tüm dünyanın en iyileri arasında yer alan Stanford’un kampüsü eşine az rastlanır türden. Üniversitenin ikonik yapıları arasında yer alan Stanford Anıt Kilisesi, harika mozaiklerle süslü mimarisiyle dünya çapından turist çekiyor. Amerikan Rönesansı döneminde inşa edilen kilisede; Venedik’teki San Marco Bazilikası’ndan esinlenerek benzer vitraylar kullanılmış. Çeşitli türde ağaçlarla süslenmiş meydanları ve çiçek bahçeleriyle Stanford prestijini, kampüsüyle ispatlıyor.

5-Manoa Hawaii Üniversitesi, Hawaii

ABD’nin turistik cennetleri arasında yer alan Hawaii’de yer alan üniversite, eşsiz bir doğal yaşam rezervinin hemen kıyısında. Özellikle deniz araştırmalarıyla adından söz ettiren Manoa görülmeye değer.

6-Cornell Üniversitesi, New York

ABD’deki en güzel üniversite kiliseleri arasında üst sıralara yazılabilecek Sage Şapeliyle, Cornell bu listede olmazsa olmazdı. Stanford ile birlikte akademik anlamda ülkenin en iyileri arasında yer alan üniversitede öne çıkan yapılar bununla sınırlı değil. İkonik McGraw Kulesi ve Andrew Dickson White Kütüphanesi de Cornell’i başka bir boyuta taşıyor.

7-Notre Dame Üniversitesi, Indiana

Rektör binası olarak kullanılan Altın Kubbe (The Golden Dome), üniversitenin ikonik yapıları arasında. Notre Dame’ın Katolik kimliğini simgeleyen kubbe, üniversitede çıkan büyük bir yangından sonra inşa edilmiş. Üniversitenin öne çıkan diğer bir yapısı ise Kutsal Kalp Bazilikası. Bazilika dünyanın en geniş 19’uncu yüzyıl Fransız vitray koleksiyonuyla öne çıkıyor.

8-Princeton Üniversitesi, New Jersey

Stanford ve Cornell gibi Princeton da akademik prestiji kadar, kampüsüyle adından söz ettiriyor. Üniversitelere özgü Gotik mimariye sahip ABD’deki en eski yapı Princeton’da bulunuyor. 20’nci yüzyılın önde gelen mimarları arasında gösterilen Frank Gehry ve Rafael Vinoly’de kampüse modern bir görünüm katan isimler arasında.

9-Furman Üniversitesi, Güney Carolina

Furman, kartpostallarda sıklıkla yer alan ikonik Çan Kulesi ile tanınıyor. Japon bahçeleri, geniş yapay gölleri ve iyi düzenlenmiş tesisleriyle Furman listeye girmeye hak kazanıyor.

10-Virginia Üniversitesi, Virginia

Amerikan Mimarlık Enstitüsü tarafından, “Amerikan mimarisinde son 200 yılın en gurur veren başarısı” olarak tanımlanan üniversitenin bu övgüyü alması nedensiz değil. ABD’nin kurucu başkanlarından Thomas Jefferson’ın imzasını taşıyan ana bina; sekizgen yapısı ve kırmızı tuğladan inşa edilen duvarıyla karakteristik.