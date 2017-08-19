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Sanal ödeme 250 milyar TL’yi aştı

Hürriyet Haber
19 Ağustos 2017 - 21:11Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 21:11

İNTERNETTEN İnternetten yapılan ödeme tutarı, haziran sonu itibarıyla son 5 yıllık dönemde 250 milyar lirayı aştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ilk yarısında yerli kartlarla 149.8 milyonu yurt içinde, 29.6 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 179.4 milyon adet işlem gerçekleşti. Yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden yapılan işlem sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Geçen yılın ilk yarısında işlem sayısı 152.7 milyon düzeyindeydi. İnternette, yerli kartlarla işlemlerin tutarı ise yurt içinde 40 milyar 737 milyon lira, yurt dışında 3 milyar 737 milyon lira, toplamda 43 milyar 976 milyon liraya yükseldi. Yerli kartlarla yurt içi ve yurtdışında internet üzerinden işlem tutarı 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi.

Etiketler: BKM , Sanal ödeme , gazetehaberleri
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