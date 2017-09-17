‘Sanal kumar’ maliye kıskacında

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Ağbal, birtakım suç şebekelerinin bu alanı çok daha fazla kullanmak istediğine değinerek, vatandaşların, özellikle interneti çok daha hızlı kullanan gençlerin bu tür uygulamalara yönelebildiğini, devlet olarak yasa dışı sanal kumara asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Maliye Bakanlığı olarak, bu konuda Mali Suçları Araştırma Kurulunu (MASAK) görevlendirdiklerinin altını çizen Ağbal, şöyle devam etti: “MASAK yoğun bir çalışma yürütüyor. İçişleri, Adalet, Gençlik ve Spor bakanlıklarımızla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bir süre önce kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bir düzenleme yaptık. Bugün yasa dışı sanal bahis veya kumar oynatanlar bu sistemi şöyle yönetiyorlar: Bu işi organize eden suç örgütleri, bazı gençleri ve işsizleri buluyor, bunlar adına banka hesapları açtırıyor. Vatandaş da internet sitesinde gördüğü bu hesaplara para yatırıyor. Bankalara yatan bu paralar gün sonunda suç şebekelerinin çalıştırdıkları elemanlar tarafından çekiliyor. Bazen bunlar taksiciler de olabiliyor.”

BANKALAR BİLDİRİYOR

Ağbal, bu sistemde para akışının bankalar üzerinden yürütüldüğünün anlaşıldığına işaret ederek, konuya ilişkin KHK'da yaptıkları değişiklikle MASAK'ın sanal bahis paralarına el koyabildiğini anlattı. Bakan Ağbal, bankaların da yoğun bir şekilde şüpheli işlem bildiriminde bulunduğunu bildirdi.