Sanal kimliğiniz siz öldükten sonra nasıl yaşayacak?





Öldükten sonra dijital ortamda "var olmaya devam etmek" bir korku filmi senaryosunu hatırlatıyor olabilir ama çok sayıda girişimci böyle bir geleceğe bugünden yatırım yapıyor.

Etermine isimli firma, sosyal medyada paylaşımlarınızdan, akıllı telefonlarınızdaki verilere ve daha pek çok "dijital ayak izinizi" bir araya getirerek "dijital bir siz" oluşturma fikrinden yola çıktı.

Dahası yapay zeka ile oluşturulacak bu sanal kimlik, siz artık hayatta değilken sevdiklerinizle etkileşime geçecek.

Eternime'in kurucusu Marius Ursache, "Bu sanal kimlik, soranlara hayat hikayesini anlatabileceği gibi karşılıklı iletişim kuran bir arkadaş da olabilecek" diyerek projesinin sınırları hakkında bilgi veriyor.

Gelecek yıl lansmanı yapılacak olan Eternime'in açıkladığı verilere göre, şimdiden 37 bin kişi bu hizmeti alabilmek için kayıt oldu.

Sanal ortamda hazırlanan cenazeler

Eğer sanal kimlik oluşturma fikri size biraz aşırı geliyorsa daha az ürpertici alternatifler de söz konusu.

Ölümden sonra sosyal medya üzerinden zamanı belirlenmiş mesajlar paylaşmaya olanak sağlayan DeadSocial.org böyle bir girişim.

Tabi bu mesajların "sürpriz olmaması" için sevdiklerinize ve ailenize böyle bir planın varlığından haberdar etmek akıllıca olabilir.

İnsanlar teknolojiyi cenazelerini önceden organize etmek için de kullanılıyorlar.

Los Angeles'ta yaşayan 28 yaşındaki Rebekah Doran, Cake isimli bir uygulama aracılığı ile şimdiden cenazesini planladı.

"O gün" geldiğinde, Doran'ın yakınları, ailesi ve arkadaşları, Fransız şarabı içerek, tavuk yiyecek ve tatlı olarak da waffle servis edilecek. Tüm bu ortama ise Amerikan klasik folk müziği eşlik edecek.

Doran, neden bu organizasyonu şimdiden yaptığını, "Gençler için ölüm sonrasını planlamak çok daha önemli çünkü fikre uzak olmaları nedeniyle ölümü en az düşünen grup gençler" diye anlatıyor.

Cenaze fiyatlarını karşılaştıran bir site İngiltere'de popüler oldu

Boston merkezli Cake firmasının ölüm sonrasına ilişkin sunduğu hizmetler arasında örneğin Facebook sayfanıza ne olacağı da yer alıyor.

Şirketin kurucu ortaklarından Suelin Chen, dijital miras fikrini ise şöyle anlatıyor:

"Ölüm sonrasına ilişkin planlarınız içeren bilgiler, tam olarak bir bulut uygulama içinde saklanması gereken bir dosya tipi… Bu planlar bir çekmecede tozlanmak yerine, üzerinde her an değişiklik veya güncelleme yapabilecek bir formatta tutulmalı"

Teknoloji "ölüm endüstrisini" başka şekillerde de değiştirmeye başladı.

Örneğin Funeralbooker isimli bir şirket, İngiltere'de cenaze hizmeti veren firmaların fiyatlarını karşılaştırmaya yarayan bir arama motoru geliştirdi.

Firmanın yöneticisi Ian Strang, "Biz piyasaya girene dek, sanal ortamda fiyat bulmak mümkün değildi. Yapabileceğiniz tek şey, birebir cenaze evleri ile görüşmekti." diye yaşanan gelişimi anlatıyor.

Teknoloji 'ölüm sektörünü' de değiştiriyor

Vasiyet hazırlamak da huzursuzluk veren doğası nedeniyle birçokları için kaçınılan bir durum…

37 yaşındaki Alice Walsh, Farewill isimli web sayfası aracılığıyla vasiyet ve cenaze planlama hizmetini 50 dolar ücret karşılığında sağlıyor.

İnternet üzerinden cenazenin canlı yayınlanması da dahil olmak üzere, teknoloji "ölüm sektörünün" birçok alanına nüfuz ediyor.