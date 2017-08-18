Sanal inek alıp süt satmak istediler paraları kaptırdılar

İnternet ortamında çiftlik kurarak süt üreticiliği yapma yoluyla para kazanmayı vaat eden oyun Utopya Online, iddiaya göre üyelerinin oyun için yatırdıkları paralarını iade etmeden sitesini kapattı. Sitenin yöneticileri, iddiaya göre kendilerine yönelik küfürlü ifadeler sonrası siteyi 26 Temmuz’da kapatt

YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ

Sitenin üyeleri, 50 ile 50 bin TL arasında para yatırdıklarını ve paralarının karşılığını ilk zamanlar aldıklarını ancak daha sonra üyeliklerinin silindiğini belirtiyor. Yapılan işlemlerin ‘dolandırıcılık’ olduğunu savunan üyeler yasal işlem başlatacaklarını belirtti. Hemen hemen tüm yaş gruplarından oyuncuların dâhil olduğu site, iddiaya göre oyuncuların anaparalarını iade edeceğini söylerken, üyelerin çok az bir kısmı ana parasını geri alabildi.

ÜYELER: PARAMIZI İSTİYORUZ

Sistemin kendileri sayesinde büyüdüğünü, yatırımcıların bu sayede yatırdıklarından 4 kat kâr elde ettiklerini belirten üyelerden bazıları şunları ifade etti: “Oyun

tamamen kapatıldı. Bize söylenen ‘yatırdığınız paranızı iade edeceğiz’ şeklindeydi. Siteye her girildiğinde tıklanan reklamlardan bir sürü para kazandılar; bize de sadece yatırdığımız paraları verecekler. Yatırımlarımız, emeklerimiz ne olacak?. Bu konuda yanıt veren kimse yok. Aylarca emek verdik, hakkımızı istiyoruz. Durduk yere oyundan atıldık. Oyunu 9 aydan uzun süredir oynuyorum. Hesabımda 13 lira birikti. Paramı çekmek istedim oyuna erişimim kapatıldı. Resmen kandırıldım”.

TUNCA: SİZDEN HENÜZ KOPMADIK

Sitenin sahibi Ali Tunca ise, Facebook hesabında yaptığı açıklamada paraların iade edildiğini belirtti. Tunca açıklamasında "Sevgili Ütopya ailesi, sizden henüz kopmadık, kaçmadık kaçmayız da herkes her gün parasını alıyor,Kimse endişelenmesin geçen haftaki gibi bu hafta da aynen ödemelere devam. Tek ricam biraz daha sakin ortam oluşturmanızdır.





