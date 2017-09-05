Sanal alışverişe özel vergi dairesi

Yurtdışından Türkiye de dahil dünyanın bir çok ülkesine internet üzerinden ürün satan dev şirketlerin temsilcileri, kendileriyle ilgili yasal mevzuat düzenleme yapılması için Maliye Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Amazon Alibaba, AliExpres.com, eBay, Everbuying, DealExtreme, Asos ve TinyDeal gibi dev şirketlerden bazıları ile yapılan görüşmelerde Türkiye’de yerleşik olmayı ve kurumlar vergisi ile KDV gibi vergileri vermeyi kabul etti. Elektronik ticarete stopaj getirmeyi planlayan Maliye Bakanlığı, daha ileri bir aşamaya geçerek bu dev firmaların önde gelenleri ile masaya oturdu.

MÜKELLEF OLACAKLAR

Görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, e-ticaretin Türkiye’de vergilendirilmesi konusunda sona yaklaştıklarını belirtti. Hem yurtdışından Türkiye’ye mal satan global şirketleri, hem de Türkiye’deki yerleşik vatandaşlara elektronik ortamda hizmet sunan platformları mükellef yapacaklarını ifada eden Ağbal, elektronik ticareti hem stopaj yoluyla vergilendirme, hem de doğrudan vergi mükellefi yapma konusunda çalışma yaptıklarını kaydetti. Ağbal, “Bir mal satan platform var, Platform firması yöneten şirket Türkiye de vergi mükellefi olacak. Ayrıca Türkiye’de devamlılık arz edecek şekilde platform üzerinden mal satan yabancı ülkelerdeki firmalar da burada vergi mükellefi olacaklar” dedi.

NET ŞEKİLDE BİR VERGİ DÜZENLEMESİ İSTİYORLAR

Kendilerine gelen platform yöneticilerine Türkiye’den ne taleplerinin olduğunu sorduklarını anlatan Ağbal, “Vergi kanunlarının belirgin olmasını, sürpriz olmamasını istediklerini ilettiler. Elektronik ticaretin çok dinamik olduğunu, beyanname, belge düzeninin basitleştirici uygulamalar içermesini istediler” diye konuştu. Bu şirketlere işlemlerini kolaylaştırmak için İstanbul’da özel bir vergi dairesi kuracaklarını ve işlemlerini sadece o daire üzerinden yapmaları sağlayacaklarını kaydeden Bakan Ağbal “Onlara İstanbul’da sadece elektronik ticarete bakacak bir vergi dairesi belirlenebileceğini söyledim. Bu şirketler belirlenen vergi dairesinin mükellefi olurlar, belgelerini oraya verirler. Kolaylık ve basitlik istiyorlar” diye konuştu.

STOPAJ UYGULAMASI GÖZ KORKUTMUŞ

Geldiklerinde ilk sordukları konunun ‘stopaj’ olduğunu da dile getiren Bakan Ağbal, “Stopaj çalışmasından vazgeçmedik ama diğer ülke örneklerine baktığımızda mükellef yapma seçeneğinin vergiye uyum bakımından daha doğru bir çözüm olacağını görüyoruz. Baktık firmalar artık vergilerini vermek, ticaretlerini yapmak, ülkelerle kötü olmak istemiyorlar. Bu işin gelişmesinin vergi konusundan daha önemli olduğunu düşünüyorlar. Bu şirketleri Türkiye’de vergi mükellefi yapabileceğimizi görüyoruz. Firmalar da kabullenmeye başlamış. Çünkü diğer ülkeler de mükellef olmaya zorluyor. Almanya’daki firmanın bu platform üzerinden Türkiye’ye belli tutarın üzerinde mal satıp satmadığını takip edeceğim. O firma belli bir limiti aşıyorsa, ‘Sen gel burada mükellef ol’ diyeceğim. Ancak, ısrarla mükellef olmak istemezlerse stopaj uygulamasını devreye sokacağız” değerlendirmesi yaptı. 

KÜRESEL REKABET ŞANSIMIZ VAR

Bu şirketlerin yurt dışı üzerinden Türkiye’de satacakları ürünlerden dolayı iç pazardaki üreticinin olumsuz etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soru üzerine Ağbal, şu değerlendirmede bulundu: “İşletmelerimizin farklı ürün segmentlerinde rekabetçi durumları var. Tekstil, hazır giyim sektörü, ev tekstili gibi ürün segmentlerinde biz daha fazla pazar payı kapabiliriz. Ülkemiz tüketim üzerinden istila edilen bir pazara dönüşmemeli. Tam tersine bu mekanizma bizim KOBİ’lerin diğer ülke pazarlarına eriştiği bir pazara dönüşmeli. KOBİ’lerimizin bu piyasaya erken girerse global network içinde ciddi başarılar elde edebilir. Yapmamız gereken global networklara girmelerini teşvik etmek. Ekonomi Bakanlığı e-ticaret ile ilgili portallar oluşturan firmalara destek de veriyor.”

İLK ADIMI AMAZON ATTI

İnternet üzerinden e-ticaret yöntemi dünyada yaygınlaşırken, bu internet sitelerinin kurulu olmayan ülkelerde vergi vermemek istemeleri ciddi sorun oluşturuyor. Ancak bütün ülkeler bu şirketlerin kendi iç pazarlarına yönelik yaptığı satışları artık vergilendirmeye başladı. Bu kapsamda ilk adımı Amazon attı. İnternet portalı, Türkiye’de hizmet vermek için Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi’ni kurdu.

LOJİSTİK MERKEZ DE KURACAKLAR

Yetkililerini kabul ettikleri dünyaca ünlü dev platform üzerinden Avrupalı ve Çinli birçok şirketin satış yaptığına dikkat çeken Maliye Bakanı Ağbal, şunları kaydetti: “Kendilerine Türkiye’de mükellef olup olmayacaklarını sorduk. Onlar da ‘Evet olacağız’ dediler. Kurumlar vergisini, KDV’yi ödeyeceklerini söylediler. Ayrıca lojistik merkezi oluşturacaklarını bize ilettiler. Hem Türkiye’deki firmaların mallarını yurt dışına satacağım, hem de yurt dışındaki firmaların mallarını Türkiye de satacağım.”

MÜKELLEF OLMAYANIN BAŞI DERTTE

Türkiye’de elde ettiği gelire rağmen vergi mükellefi olmayan şirketleri de onların isteğine bakmadan re’sen vergi mükellefi yaptıklarını anlatan Bakan Ağbal, kararlı konuştu:“Beyanname vermeleri için çağrıda bulunduk. Beyanname vermezlerse bunlara cezalarını keseceğiz, vergilerini isteyeceğiz. Vergi alacağını almak için her türlü çalışmayı yapmaya kararlıyız."