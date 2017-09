San Sebastian’da Cannes’ı aratmayan yıldız yağmuru

22-30 Eylül tarihleri arasında 65’ncisi düzenlenen San Sebastian Film Festivali Cannes, Berlin, Venedik gibi köklü festivallerle yaşıt sayılır ama son yıllara dek onları bir adım geriden takip eden, biraz içine kapalı, kendi halinde bir festivaldi. Olağanüstü güzellikteki doğası ve dillere destan yemek kültürüyle rafine zevkler peşindeki gezginlerin uğrak yeri olmak bu küçük sahil kentine yetiyordu adeta. Oysa bugün dünyanın en önemli festivallerinden birisine ev sahipliği yapıyor aynı zamanda.

Son iki yılda San Sebastian’da açılış yapan filmler İspanya’nın Oscar’ı sayılan Goya ödüllerinde 16 ödülün sahibi oldu. San Sebastian artık hem İspanyol sineması hem de dünya sineması için önemli bir referans noktası.

Metrekareye düşen Michelin yıldızlı restoranlarıyla ünlü kent önümüzdeki hafta boyunca sinemanın yıldızlarını kendine çekmek konusunda da ne kadar iddialı olduğunu gösterecek.

Wim Wenders’ın yeni filmi ‘Submergence’ ile önceki akşam açılışı yapılan festivalin ana yarışmasının bu yılki jüri başkanı Hollywood yıldızı John Malkovich. Yeni filmlerini sunmak üzere festivale katılacak sinemacılar arasında dünya sinemasına yön veren birçok isim var: Wim Wenders, Darren Aronofsky, Raymond Depardon, Ildikó Enyedi, Robert Guédiguian, Todd Haynes, Aki Kaurismäki, Hirokazu Koreeda, Ruben Östlund, Lynne Ramsay, Michael Winterbottom, Frederick Wiseman ve Félix Viscarret’in kendisi hakkındaki filminin gösterimine katılmak üzere Carlos Saura da önümüzdeki hafta festivalin konuğu olarak seyirciyle buluşacak.



Javier Bardem ve Penelope Cruz son filmleri ‘Loving Pablo’nun galasına katılmak üzere San Sebastian’da olacaklar.

Sinemaya katkılarıyla tarihe geçecek isimlere verilen Donostia Ödülleri bu yıl İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Arjantinli actor Ricardo Darin ve Fransız sinemacı Agnès Varda’ya takdim ediliyor.

Dahası var; yeni filmi ‘The Disaster Artist’ ile yarışmada yer alan James Franco, yarışmanın kapanış filmi ‘The Wife’ta rol alan Glenn Close; ‘Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight’ filminde rol alan ‘400 Darbe’ filminin unutulmaz oyuncusu Jean Pierre Léaud; yarışma kapsamında özel gösterimi yapılacak ‘Wonders of the Sea 3D’ filmine sesini veren Arnold Schwarzenegger ve açılış filmi Submergence’ta rol alan Alicia Vikander; onlar da bu yıl San Sebastian’da...



Ve işte bu yılki ana yarışma seçkisi:

Submergence / WIM WENDERS

Alanis / ANAHÍ BERNERI

Beyond Words / URSZULA ANTONIAK

Der Hauptman / The Captain / ROBERT SCHWENTKE

El Autor / MANUEL MARTÍN CUENCA

La Douleur / Memoir of Pain / EMMANUEL FINKIEL

Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight / NOBUHIRO SUWA

Le sens de la fete / C’est la vie! / OLIVIER NAKACHE, ÉRIC TOLEDANO

Licht / BARBARA ALBERT

Life and Nothing More / ANTONIO MÉNDEZ ESPARZA

Love Me Not / ALEXANDROS AVRANAS

Ni juge, ni soumise / So Help Me God / JEAN LIBON, YVES HINANT

Pororoca / CONSTANTIN POPESCU

Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story From Ferentari / IVANA MLADENOVIC

Sollers Point / MATTHEW PORTERFIELD

The Disaster Artist / JAMES FRANCO

Un Especie de Familia / DIEGO LERMAN