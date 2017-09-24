San Sebastian’da Cannes’ı aratmayan yıldız yağmuru

Festival açılışı Wim Wenders'in son filmi ‘Submergence’yle yapıldı.
22-30 Eylül tarihleri arasında 65’ncisi düzenlenen San Sebastian Film Festivali Cannes, Berlin, Venedik gibi köklü festivallerle yaşıt sayılır ama son yıllara dek onları bir adım geriden takip eden, biraz içine kapalı, kendi halinde bir festivaldi. Olağanüstü güzellikteki doğası ve dillere destan yemek kültürüyle rafine zevkler peşindeki gezginlerin uğrak yeri olmak bu küçük sahil kentine yetiyordu adeta. Oysa bugün dünyanın en önemli festivallerinden birisine ev sahipliği yapıyor aynı zamanda.
Son iki yılda San Sebastian’da açılış yapan filmler İspanya’nın Oscar’ı sayılan Goya ödüllerinde 16 ödülün sahibi oldu. San Sebastian artık hem İspanyol sineması hem de dünya sineması için önemli bir referans noktası.
Metrekareye düşen Michelin yıldızlı restoranlarıyla ünlü kent önümüzdeki hafta boyunca sinemanın yıldızlarını kendine çekmek konusunda da ne kadar iddialı olduğunu gösterecek.
Wim Wenders’ın yeni filmi ‘Submergence’ ile önceki akşam açılışı yapılan festivalin ana yarışmasının bu yılki jüri başkanı Hollywood yıldızı John Malkovich. Yeni filmlerini sunmak üzere festivale katılacak sinemacılar arasında dünya sinemasına yön veren birçok isim var: Wim Wenders, Darren Aronofsky, Raymond Depardon, Ildikó Enyedi, Robert Guédiguian, Todd Haynes, Aki Kaurismäki, Hirokazu Koreeda, Ruben Östlund, Lynne Ramsay, Michael Winterbottom, Frederick Wiseman ve Félix Viscarret’in kendisi hakkındaki filminin gösterimine katılmak üzere Carlos Saura da önümüzdeki hafta festivalin konuğu olarak seyirciyle buluşacak.
Javier Bardem ve Penelope Cruz son filmleri ‘Loving Pablo’nun galasına katılmak üzere San Sebastian’da olacaklar.
Sinemaya katkılarıyla tarihe geçecek isimlere verilen Donostia Ödülleri bu yıl İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Arjantinli actor Ricardo Darin ve Fransız sinemacı Agnès Varda’ya takdim ediliyor.
Dahası var; yeni filmi ‘The Disaster Artist’ ile yarışmada yer alan James Franco, yarışmanın kapanış filmi ‘The Wife’ta rol alan Glenn Close; ‘Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight’ filminde rol alan ‘400 Darbe’ filminin unutulmaz oyuncusu Jean Pierre Léaud; yarışma kapsamında özel gösterimi yapılacak ‘Wonders of the Sea 3D’ filmine sesini veren Arnold Schwarzenegger ve açılış filmi Submergence’ta rol alan Alicia Vikander; onlar da bu yıl San Sebastian’da...
Ve işte bu yılki ana yarışma seçkisi:
Submergence / WIM WENDERS
Alanis / ANAHÍ BERNERI
Beyond Words / URSZULA ANTONIAK
Der Hauptman / The Captain / ROBERT SCHWENTKE
El Autor / MANUEL MARTÍN CUENCA
La Douleur / Memoir of Pain / EMMANUEL FINKIEL
Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight / NOBUHIRO SUWA
Le sens de la fete / C’est la vie! / OLIVIER NAKACHE, ÉRIC TOLEDANO
Licht / BARBARA ALBERT
Life and Nothing More / ANTONIO MÉNDEZ ESPARZA
Love Me Not / ALEXANDROS AVRANAS
Ni juge, ni soumise / So Help Me God / JEAN LIBON, YVES HINANT
Pororoca / CONSTANTIN POPESCU
Soldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story From Ferentari / IVANA MLADENOVIC
Sollers Point / MATTHEW PORTERFIELD
The Disaster Artist / JAMES FRANCO
Un Especie de Familia / DIEGO LERMAN