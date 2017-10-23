Samurayların şovu başlıyor

14 Japon otomotiv firmasının gövde gösterisi yapacağı fuar, 5 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. 25-26 Ekim basın günlerinin ardından, fuarın resmi açılışını 27 Ekim’de Japon Prensesi Yohko yapacak. “Otomobilin Ötesinde” sloganıyla düzenlenen fuara 21 otomobil markası olmak üzere toplam 33 firma katılıyor. Otomobil markaların dışında 6 ticari araç ve 6 motosiklet markası da fuarda yeni ürünlerini sergileyecek. Otomotiv dünyasının geleceğinin gözler önüne serileceği fuara katılan markalar şöyle: “Daihatsu, Honda, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Alpina, BMW, Citroen, DS, Mercedes-Benz, Peugeot, Smart, Renault, Volkswagen, Volvo Car. Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, UD Trucks, Scania, Volvo Trucks.”

3 DAKİKADA 1000 KM





Japon Toyota, ilk kez 2009 yılında başladığı hidrojen yakıt hücreli motorlara sahip araç teknolojilerini geliştirmeye ara vermeden devam ediyor. 2014 yılında ilk yakıt hücreli otomobil Mirai’yi sunan Toyota, Tokyo fuarında hidrojen yakıt hücreli konsepti Fine-Comfort Ride’yi vitrine çıkartıyor. 1000 km’lik menzile sahip araç uzatılmış farklı bir minivangibi dursa da Toyota’nın açıklaması, konseptin gelecekte üretilmesi planlanan premium bir sedan modelin ön gösterimi olduğu şeklinde. Aracın dikkat çeken özelliği ise yakıtınız bittiğinde depoyu doldurmanın sadece 3 dakika sürmesi. Toyota bu yıl Tokyo’da Toyota ayrıca Tj Cruiser ve GR HV Sports isimli konseptleri sergileyecek. Bu modellerin yanında yeni nesil Century ve Crown’ın seri üretime hazır seçeneği de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

SADECE SUV MARKASI





Tokyo Otomobil Fuarı, Renault-Nissan’ın bünyesine giren Japon Mitsubishi Motors için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Gelecekte tamamen bir SUV oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen marka, e-Evolution konsept modelinin dünya prömiyerini Tokyo Fuarı’nda yapacak.

PİYANGOYLA SATILACAK





Subaru, Tokyo Otomobil Fuarı’nda VIZIV adı verilen konsept aracını sergileyecek. Ayrıca sadece 450 adet üretilecek S208 WRX ST modelini de fuarda tanıtacak. Bu özel model Japonya’da piyango yöntemi ile satışa sunulacak. Ayrıca yine Japonya pazarı için 150 adet üretilen özel BRZ’yi sergileyecek.

ELEKTRİKLİ SURVİVOR





Suzuki’nin organizasyonda sergileyeceği konsept olan e-Survivor, Vitara ve Jimny gibi modellerin başarısını tekrarlamak istiyor. Bu araçta dört adet elektrik motoru görev yapıyor. Ayrıca Suzuki’nin sergileyeceği Xbee konsepti, şehir dostu bir CUV’yi hayal ediyor. Suzuki, aracın Outdoor, Advanture ve Street Adventure versiyonu olmak üzere üç farklı versiyonunu sergileyecek.