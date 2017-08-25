Samsun'u karıştıran araç! İki kez polise çarptı, bagajından çıkanlar şoke etti

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “23.08.2017 Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi İmroz Sokak üzerinde seyir halinde olan sivil polis aracının arkasından gelen 55 KB 695 plakalı araç, sesli siren ile sollayarak polis aracının önüne geçmiş, gri renkli Citroen Berlingo aracın sivil araç olması ve sesli ikaz kullanması nedeniyle polis ekipleri tarafından sesli ve ışıklı cihazlar kullanılarak uyarılmak istenmiş, ancak araç Ağabali Köprü altı istikametine doğru kaçmıştır" denildi.



İKİ KEZ POLİS ARACINA ÇARPTI

Köprü altında bulunan polis aracına sol taraftan çarpan İlyasköy Kavşağı istikametinde kaçmaya devam eden aracın, Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak'ın kesiştiği noktada ters yönden Bahadır Sokak'a girdiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:



"Kaçmak isterken geri manevra yaparak, takipte olan yine aynı polis aracının ön tamponuna çarpmıştır. Şahıslardan aracın sağ arka koltuğunda oturan Y.E.A görevlilere hitaben, ‘Siz kimsiniz lan, siz benim aracımı nasıl durdurursunuz, kendinizi ne sanıyorsunuz, ben bekârım, benim kaybedecek bir şeyim yok. Dışarıda görüşeceğiz, belden aşağı atacağım hepinize’ şeklinde, küfür, hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Kendisine yapılan sakin olması yönündeki uyarılara rağmen, direnmeyi sürdürmüştür. Çevrede oluşan kalabalık vatandaşların şahıslara tepkisi nedeniyle kelepçelenmek suretiyle etkisiz hale getirilerek ekip otosuna bindirilmiştir. Şüpheli araçta bulunan diğer şahıslardan bayan E.M.A yine görevlilere hitaben sinkaflı sözler sarf etmiş, diğer bayan şahısla birlikte mukavemette bulunmuş, oluşan arbede sırasında yere düşmüşler, kelepçelenmek suretiyle kontrol altına alınmışlardır."



PLAKA SAHTE, EHLİYET VE SİGORTA YOK



Açıklamada, "Şahıslar ve araç üzerinde yapılacak arama ve işlemler için nöbetçi savcı ile görüşülmüş, yapılan araştırmada, araç içerisinde 1 adet Magnum Sipecial marka av tüfeği ve 34 adet kartuş, aracın bagajında 55 GZ 340 ibareli 2 adet araç plakası bulunmuştur. Yapılan Pol-Net sorgusunda, ilgili araç üzerinde takılı olan plakanın 1984 model BMW marka bir araca ait olduğu, aracın asıl plakasının bagajda bulunan 55 GZ 340 plakası olduğu, araç sürücüsü F.T'nin sürücü belgesinin olmadığı ve aracın trafik sigortasının yapılmadığı anlaşılmış olup, doktor raporu alındıktan sonra ekip görevlileri tarafından İlyasköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir" denildi.



Yapılan parmak izi incelemesinde, F.T'nin kardeşinin kimliğini kullandığı ve aslında N.T olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "N.T için yapılan GBT sorgusunda, Ünye 3. Asliye Ceza Mahkemesi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesince ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ suçundan arandığı, yine Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan arandığı anlaşılmış, ayrıca B.A. ve N.T.'nin Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında ‘hırsızlık’ suçundan işlem yapıldığı öğrenilmiş, nöbetçi savcı ile yapılan görüşme sonunda polis merkezindeki işlemlerinin bitiminde Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir. Olaya karışan diğer şahıslardan Y.E.A. nöbetçi savcının talimatıyla ‘polise karşı mukavemet, tehdit ve hakaret’ suçundan gözaltına alınmış, kardeşi E.M.A ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Olayda yaşanan arbedede görevli polisler hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.