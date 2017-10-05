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    Hürriyet >Teknoloji>Samsung'un yeni VR oyuncağı satışa çıkıyor

    Samsung'un yeni VR oyuncağı satışa çıkıyor

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 07:51 | Son Güncelleme:

    Samsung'un yeni Windows Mixed Reality başlığı, şimdiye dek gördüğümüz en iyi başlık gibi görünüyor!

    Samsung geçtiğimiz gün resmi olarak yeni Windows Mixed Reality başlığını tanıttı, ve görünüşe bakılırsa bu başlık türünün en iyisi olmaya aday. Asus, Acer, HP, Dell ve Lenovo gibi markalardan bir çok başlık görmüş olsak da, Samsung'un Odyssey başlığı çift OLED ekranı ile rekabetten sıyrılıyor. Samsung ayrıca her ekran için 1400 x 1600 gibi yüksek bir çözünürlük sağlıyor ve 110 derecelik bir görüş açısı sunuyor.

    Samsungun yeni VR oyuncağı satışa çıkıyor
    Bu yeniliklerin ikisi de VR tecrübesini rakiplere kıyasla ileri taşıyacaktır. Şu an piyasada bulunan diğer başlıklar göz başına 1400 x 1400 ekran çözünürlüğü ve 95 derece görüş açısı verebiliyor. Açıkçası Samsung'un yeni başlığı daha çok HTC Vive ve Oculus Rift ile aynı seviyede diyebiliriz. Samsung ayrıca başlığın altına bir IPD ayarlama seçeneği bile yerleştirmiş durumda (tıpkı Rift'te olduğu gibi). IPD ayarı kullanıcıların iki lens arasındaki uzaklığı ayarlamasını sağlıyor, bu sayede kişiden kişiye değişen iki göz arasındaki uzaklığın oluşturabileceği bulanık görüntü önlenebiliyor.

    Oculus Rift'i andıran diğer bir özellik ise, Samsung'un Odyssey için dahili kulaklıklar da geliştirmiş olması. İki ürünün fiyatları bile aynı, Odyssey başlık 499 dolara satışa sunulacak ve pakete hareket kumandaları da dahil. Samsung Odyssey başlık 6 Kasım'da piyasaya sürülecek ve Windows 10 Fall Creators Update gereksinimi duyacak.

    Etiketler: samsung , vr , oculus rift , artırılmış gerçeklik
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