Samsung’un yeni tableti Galaxy Tab Active 2 tanıtıldı

Su, toz, titreşim ve düşmeye karşı dayanıklı olan Samsung Galaxy Tab Active 2’de askeri sınıf MIL-SID-810 ve IP68 sertifikaları bulunuyor. Samsung Galaxy Tab Active 2'de parmak izi okuyucusu ve eldivenle kullanım için yüksek hassasiyet modu mevcut. Cihazda 4450 mAh değiştirilebilir batarya bulunuyor ve başka cihazları da şarj edebiliyor.

İşlemci olarak Exynos 7870'ten güç alan tablette, 4 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 8 inç boyutunda 1280x800 piksel ekran, 8 Megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamerası bulunan cihaz Android 7.1 Nougat işletim sistemini kullanıyor. Hollanda’da Kasım ayının sonunda satışa çıkması beklenen cihaz 500 euro fiyat etiketiyle geliyor.