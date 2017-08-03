Samsung'dan hepsi bir arada saat!

Samsung bu sefer de melez bir saat hazırlığında. Samsung bu yıl da seride bir yenilik yaparak, Gear S3 ve Gear Fit 2‘nin en iyi yönleri ile birlikte yeni melez bir Gear yapacak. Gear Fit 2’nin spor odaklı olması ve Gear S3 ile birleştirilmesi çok amaçlı bir kullanım sağlayacak.

Yeni modele yönelik geliştiriciler ile yapılan bir ankete göre, suya ve toza dayanıklı bir Gear bizi bekliyor. Yazılım tarafında ise yeni bir arayüze sahip olması ve widget alanında en verimli çalışmayı yapması ön planda tutuluyor. Samsung Gear’ın satış rakamları konusunda beklentiler yüksek tutulmuş durumda.

Samsung tarafından yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen beklentiler Note 8 ile birlikte veya IFA 2017 fuarında yeni saatin tanıtılması yönünde.