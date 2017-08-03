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    Samsung'dan hepsi bir arada saat!

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 09:36Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 09:43

    Samsung’un her yıl yeni bir modelini piyasaya sürdüğü akıllı saat serisi Gear’ın yeni modeli suya dayanıklı olacak. Aynı zamanda melez bir akıllı saat olması beklenen Gear’ın S3 ve Fit 2 modellerinin özelliklerini taşıması bekleniyor.

    Samsung bu sefer de melez bir saat hazırlığında. Samsung bu yıl da seride bir yenilik yaparak, Gear S3 ve Gear Fit 2‘nin en iyi yönleri ile birlikte yeni melez bir Gear yapacak. Gear Fit 2’nin spor odaklı olması ve Gear S3 ile birleştirilmesi çok amaçlı bir kullanım sağlayacak.

    Yeni modele yönelik geliştiriciler ile yapılan bir ankete göre, suya ve toza dayanıklı bir Gear bizi bekliyor. Yazılım tarafında ise yeni bir arayüze sahip olması ve widget alanında en verimli çalışmayı yapması ön planda tutuluyor. Samsung Gear’ın satış rakamları konusunda beklentiler yüksek tutulmuş durumda.

    Samsung tarafından yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen beklentiler Note 8 ile birlikte veya IFA 2017 fuarında yeni saatin tanıtılması yönünde.

    Etiketler: Samsung , Gear , teknoloji , akıllı saat
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