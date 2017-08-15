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    Samsung'un yeni Gear'ı geliyor!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 07:56Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 07:56

    Yeni bir Samsung saatle ilgili dedikodular duyuyorduk, ve görünüşe bakılırsa bu söylentiler dayanaksız değil.

    Android Headlines'teki habere göre firma, Samsung Gear Sport isimli bir cihaz için FFC ile dosyalar belgeledi. Gösterilen tasarımlardan anlaşıldığı kadarıyla bir tür akıllı saat veya fitness cihazı geliyor.

    Cihaz hakkındaki detaylar belirsiz, tasarımına ait tek ipucu, alt kısmına ait bir şema. Diğer bildiğimiz de Bluetooth ve Wi-Fi desteği olacağı. Pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Samsung, belgelerin geri kalan kısmının gizli kalmasını istedi (cihazın işlevsel açıklamaları, parça listesi ve diğer özellikler dahil).

    IFA sadece birkaç hafta ötede olduğu için Samsung'un yeni bir saat/fitness cihazına odaklanıyor olması anlaşılabilir bir şey. Hala elimizde yeterince bilgi yok ama bu haberin üzerine firmanın konferans için ne planladığını daha çok merak etmeye başladık.

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    Etiketler: samsung , samsung gear , saat
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