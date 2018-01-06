Samsung'un yeni akıllı saati Gear S4 nasıl olacak?

Samsung’un 2018 yılında duyurması muhtemelen olan yeni akıllı saati Gear S4 için ilgi çekici iddialar ortaya çıktı. Bunlardan ilki kayışta entegre bir batarya modeli. Eğer bu patent ile geliştirilecek yeni ürünler yeni Gear modeline yetişirse, saat kordonunda batarya sunan bu saat şaşırtıcı bir pil ömrü sunabilir. Ancak, kordona gömülü olan bataryanın tek başına kullanımlası çok olası değil. Kordon ile saatin arasındaki bağ koptuğunda saatin kapanması rahatsız edici olabilir. Kordonların iki tarafında da bataryanın olması, saatin ana gövdesinde daha fazla alanı da kullanıma açabilir.







Bir diğer dikkat çeken gelişme ise saatin ana gövdesi üzerindeki alanın nasıl kullanılacağı konusunda karşımıza çıkabilir. Samsung’un yeni nesil akıllı saatinde ışık sensörü, yakınlık sensörü, kamera ve hatta parmak izi tarayıcısı bile kullanılabilir. Bu özellikler arasında ise en dikkat çeken parmak izi tarayıcısı olabilir.

Akıllı saatin ekranına gömülü olarak gelen parmak izi tarayıcısı yenilikçi olabilir fakat pratik kullanımda ne kadar faydası olacağı bir soru işareti.