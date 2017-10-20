Samsung'un yeni 8nm işlemcileri ne zaman gelecek?

Gelişmiş yarıiletken teknolojisi alanında dev markalardan olan Samsung, 8 nanometre FinFET üretim süreci teknolojisi olan 8nm FinFET Low Power Plus için hazır olduğunu ve üretim sürecini tamamladığını bir basın duyurusu ile açıkladı. 8nm, 10nm üretim sürecinden daha dar metal ağırlığı ile yüzde 10 kadar daha küçük boyuta indirgenmesi ve yüzde 10'a kadar daha düşük güç tüketimi sağlamasıyla önemli avantajlar sağlayacak. Ve tabii ki diğer birçok yüksek performans gerektiren uygulama için de gereken gücü sunacak. Özellikle mobil cihazlar ve tabii ki akıllı telefonlar için heyecan verici bir teknoloji olan 8nm FinFET Low Power Plus'ın, yüksek performansın yanı sıra düşük güç tüketimiyle, telefonların pil ömrüne katkıda bulunması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Samsung Electronics Foundry Pazarlama Başkan Yardımcısı Ryan Lee, 8 nanometre yongalarının yapım sürecini, programdan üç ay önce hazırladıklarını söyleyerek, "Müşterilerimizin ve pazarın ihtiyaç duyduğu gereksinimlere dayanarak, belirgin rekabet avantajları ve mükemmel üretilebilirlik sağlamak için portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz," diye ekliyor.

Samsung, geliştirdiği 8nm üretim süreci Qualcomm ile tekrar çalışacak. Qualcomm'un bu üretim sürecini kendi işlemcilerinden kullanması bekleniyor. Öte yandan Samsung, halihazırda Galaxy S8 ve Note 8 telefon modelleriyle de Qualcomm'un en büyük müşterisi konumunda; o nedenle bu ikili teknoloji geliştirme anlamında da birbirleriyle uyum içinde çalışıyor.

Öte yandan Samsung'un 7nm üretim süreci üzerinde çalıştığı da biliniyor. Samsung'u kısa bir süre içinde 8 ve 7nm yonga setleri için hazırladığı yol haritasını açıklaması bekleniyor.