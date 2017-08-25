MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Samsung'un varisine 5 yıl hapis cezası şoku

    Samsung'un varisine 5 yıl hapis cezası şoku

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 10:35Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:35

    Güney Kore`de mahkeme, teknoloji devi Samsung`un veliahtı Lee Jae-yong`u hükümet yetkililerine rüşvet ödemekten suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Şubat ayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Lee hakkında 12 yıl hapis cezası istenmişti.

    Lee, azledilen eski devlet başkanı başkanı Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşlara yaklaşık 40 milyon dolar rüşvet verip karşılığında 'siyasi nüfuz' elde etmek, ihalelerde devletten imtiyaz sağlamaya çalışmakla suçlanıyordu.

    Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından Mart ayında azledilmişti.

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung'un fiili başkanı olan Lee'ye yöneltilen suçlamalar arasında zimmete para geçirme ve yurt dışındaki malvarlığını gizleme de bulunuyor.

    Samsung'un veliahtı ise suçlamaları reddetti.

    Lee'nin bağışlar karşılığında hiçbir şey talep etmediğini savunan avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

    Kararın açıklanmasının ardından Samsung'un hisseleri yüzde 1 düştü.

    Etiketler: samsung , güney kore , choi soon-sil
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri