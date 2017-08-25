Samsung'un varisine 5 yıl hapis cezası şoku

Şubat ayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Lee hakkında 12 yıl hapis cezası istenmişti.

Lee, azledilen eski devlet başkanı başkanı Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşlara yaklaşık 40 milyon dolar rüşvet verip karşılığında 'siyasi nüfuz' elde etmek, ihalelerde devletten imtiyaz sağlamaya çalışmakla suçlanıyordu.

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından Mart ayında azledilmişti.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung'un fiili başkanı olan Lee'ye yöneltilen suçlamalar arasında zimmete para geçirme ve yurt dışındaki malvarlığını gizleme de bulunuyor.

Samsung'un veliahtı ise suçlamaları reddetti.

Lee'nin bağışlar karşılığında hiçbir şey talep etmediğini savunan avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kararın açıklanmasının ardından Samsung'un hisseleri yüzde 1 düştü.