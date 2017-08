Samsung'un tablo görünümlü TV'leri satışta!

Samsung Online Mağazası'nda cazip ön satış fırsatlarıyla satışa sunulan The Frame'i ön satış kampanyası süresince Samsung Online Mağazası'ndan satın alan herkes beyaz, bej ya da ceviz rengi çerçevelerden dilediği birine ücretsiz sahip olabilecek. Ön satış kampanyası 24 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında geçerli olurken tüketiciler diledikleri hediye seçimini satın alma işlemi sırasında http://shop.samsung.com/tr adresinden yapabilirler.

Sanatsal bir tasarıma sahip olan ve Türkçe'de çerçeve anlamına gelen The Frame, 55 ve 65 inç ekran ölçüleriyle sunuluyor. The Frame TV'de, ekranı yağlı boya tablolardan kişisel fotoğraf kitaplığına kadar geniş yelpazede seçkin sanat eserleri gösteren bir çerçeveye dönüştüren "Art Mode" (Sanat Modu) özelliği bulunuyor. Böylece TV, UHD kalitesinde görüntüler sunuyor ve kapatıldığında kişiye özel düzenlenebilen bir sanat eserine dönüşüyor.





Özelleştirilebilir çerçeve seçenekleri sunan The Frame, ceviz, meşe ve beyazdan oluşan çerçeve rengi alternatifleriyle herhangi bir odanın ambiyansını ve dekorunu zenginleştirip değiştirebiliyor. Ayrıca, hareket sensörü insanların hareketini algılıyor. The Frame, odada kimse yokken güç tasarruf moduna geçiyor, biri odaya girdiğinde ise tekrar açılıyor. Tüm bunların yanında, The Frame duvara boşluksuz monte edilebilmesini sağlayan tasarımı ve görünmeyen bağlantı özellikleri ile hiçbir kablosu görünmeden, tam bir yaşam alanı öğesi olarak duvarda gerçek bir çerçeve ya da tablo gibi görünüyor.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, yaptığı açıklamada "Günümüzde tasarım kavramı yaşam tarzı, zevkler ve tutkularla tanımlanıyor. Yaşam alanları içerisinde kullanılan teknolojinin oldukça kişisel bir unsur olduğunu biliyoruz. The Frame, iç dekorasyona mükemmel uyum sağlayarak tüketicilerin mekânlarına ve hayatlarına güzellik katmayı hedefliyor" dedi.

Samsung The Frame TV Özellikleri

Boyut: 65" 55"

Çerçeve Boyutu (YxD): 83.1 x 145.4 cm 70.8 x 123.5 cm* ayak olmadan

Resim Kalitesi: 4K UHD, HDR, Active Crystal Color

Akıllı Özellikleri: 2017 Samsung Smart Hub, Smart View, Tek Kumanda

Ses: 40 W / 2.2 CH

Yeni Özellikler: Sanat Modu, Samsung Koleksiyonu, Parlaklık Sensörü, Hareket Sensörü

Çerçeve Rengi: Kömür Siyahı