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    Samsung'un reklamı Apple'ı fena kızdıracak!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 07:25 | Son Güncelleme:

    Samsung'un yeni Galaxy videosu, rakibi iPhone'un modasının çoktan geçtiği mesajını vererek Apple hayranlarını kızdırıyor!

    İlk iPhone, ortaya çıktığı dönem için yenilikçi bir telefondu ancak bunun üzerinden çok zaman geçti. Bugün birçok rakip, sundukları tasarım veya teknik özelliklerle Apple'ı ya yakaladı ya da geçti. Samsung'un yeni reklamı ise geçen yıllar içinde kendi telefonlarını Apple'ın iPhone'uyla karşılaştırıyor.

    "Growing Up" (Büyümek) adlı yeni video, 2007'de ilk iPhone'u satın alan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Videoda adam, Samsung kullanan bir kadınla tanışıyor. Zaman geçtikçe iki firma da yeni telefonlar çıkarıyor ve adam, kız arkadaşının Galaxy'si karşısında kendi iPhone'undan ve aldığı performanstan şüphe duymaya başlıyor.

    Samsung, videoda her yıl kendi telefonunun iPhone'dan üstün yönlerini öne çıkarıyor. Firma su geçirmezlik, kablosuz şarj gibi özelliklerden bahsediyor; 2017'deki telefonlarının kulaklık girişini atlamadığını da vurguluyor.

    Samsungun reklamı Appleı fena kızdıracak

    Kız arkadaşının yıllarca Samsung'un nasıl keyfini çıkardığını izleyen adam, sonunda iPhone'unu bırakarak bir Galaxy Note 8'e geçiş yapıyor. Videonun sonunda adam, iPhone X sırasında bekleyenlerin yanından geçip gidiyor. Kuyruktaki bir adamın alışılmadık saç kesimi gözden kaçmıyor.

    Firma birkaç gün önceki videosunda Google Pixel 2 XL'nin yaşadığı ekran sorunlarıyla eğlenmişti.

    Videoyu izlemek için tıklayın.

    Etiketler: reklam
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